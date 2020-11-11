美國總統大選開票結果已經出來，幾乎所有主流媒體包括福斯在內，都宣稱拜登獲得勝利；但媒體界也不得不承認，這次川普支持者人數眾多超乎想像，他們用川普主義（Trumpism）來形容這個現象。

川普主義的興起，在2016年川普宣布參選總統時就已經成形。這是勞動及中下階級家庭對於經濟現狀及其他社會現象的一種反撲。在經濟上，全球化為世界各國帶來巨大經濟利益，美國也有非常多的企業或個人享受成果，但是也有很多人，尤其是勞動階級，在這個全球化的過程中成為落後者。他們眼看著幾件事的發生，讓他們忍無可忍，所以在2016年投票支持川普。

第一個讓他們沒辦法忍受的，就是他們生活水準的停滯。資料顯示，美國製造業生產與非管理員工的平均時薪，用1982～83年幣值表示，在今年5月達到最高峰，每小時9.14美元，但是這個數字還比1978年2月的9.26美元低。也就是說，美國製造業勞動階級的平均薪水，在經過通貨膨脹調整後，得到的酬勞比42年以前還不如。這是一件很難想像的事，表示現在的工人薪資，比祖父時代拿的還要低。是可忍，孰不可忍？川普提出的反全球化，正中他們的下懷。

其次，美國是全世界各民族的大熔爐，許多優秀人才在美國受高等教育，之後就留在美國工作。美國高科技業和金融業很多高階主管都來自外國，有可能是這些外國留學生，也可能是直接從外國挖角過來。這是在高端；在低端，有很多非法移民從南部邊境進入美國，拿走了工作。所以當川普提出反移民的時候，他們又看到了一線希望。

第三個他們沒辦法忍耐的就是，美國大概有2/3人口沒有進入大學就讀，有的是沒這方面性向，有的是無法負擔日益高昂的學費；許多這類的人住在鄉下。這些人看到自己的實質薪水不如祖父輩，但是在城市裡面，那些大學畢業生卻可以得到很高的報酬，穿名牌的運動鞋，下午還可以在咖啡店喝一杯拿鐵。在鄉下本地，有些窮人不需要工作，一樣有政府救濟金可領。所以這些人覺得不公平：辛勤工作只能拿這點薪水，城市的人下午在咖啡店裡喝拿鐵，還可以拿高薪，然後很窮的人又不必工作，由政府養。反映到政治上，就是對於傳統菁英統治階層的反感，他們歡迎川普這樣的「舊秩序破壞者」。

最後一個問題，對於美國很多非拉丁裔的白人而言，他們可能還有另外一種恐懼，就是感覺自己在人口比率中日益降低，在社會和經濟上優勢地位日益危殆。這種情緒，不是今天才有，從黑人總統歐巴馬上任後就有了。那時候的反對勢力叫做茶黨，川普其實是茶黨2.0的進化版。也是茶黨出身的國務卿蓬佩奧，日前在記者詢問川普政府是否會平順地移交政權時，居然說：「會平順地將政權移交給第二任川普政府。」

這次川普的選票輸給了拜登，但以上各項川普支持者的心結，應當還是存在。拜登說美國要療傷止痛，兩邊陣營互相給一個機會，從目前狀況看來，不容樂觀。也就是，過去的美國夢破碎了，新美國夢的重建則困難重重。川普即使被迫在明年元月20日讓出政權，以他的支持度，他還會是共和黨的精神領袖，未來想在共和黨內發展的人，無人敢反抗。當川普繼續選擇對抗，未來美國的分裂勢將持續。

拜登應該也看到了這點，他不能低估川普主義的力量。在這種情況之下，拜登上任後的首要，除了控制疫情、刺激經濟以外，最重要的，恐怕還是重建美國勞動階級的復興之路。他不應當把太多的重點放在回復被川普改變的政策，例如重返區域貿易協定。他應當要做的，是到各地走透透，深切了解美國中下階層的內心世界，並想辦法復興美國的鄉村經濟。他應當要改善鄉村地區的公共建設，吸引新的投資進來，讓勞動階級的生活可以得到真正的改善，這才是擴大他支持基礎的根本之道。

（作者為東吳大學講座教授，前行政院政務委員）