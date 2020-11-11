今年11月12日是國父孫中山先生154歲誕辰，他的國家發展思想，在台灣日益綠化的政治生態中，已經逐漸被人遺忘，甚至故意鄙棄。然而，在新冠肺炎疫情蔓延的此刻，我們卻重見其光彩。

新冠病毒肆虐無分地域和種族，但是，不同國家的防疫表現高下有別，並進一步影響到經濟情勢，映照出國力興衰，牽動國際秩序變化。綜觀世界各國表現，以頌揚美國體制優越性的「歷史終結論」而聞名於世的法蘭西斯‧福山，就很感慨地表示，各國表現優劣和政體是否民主無關，主要是看政府尤其是領導人能力和民眾對政府的信任配合。這就讓人聯想到孫中山「權能區分」和「萬能政府」的主張。

西方自由主義傳統對政治體制的設計隱含著人性本惡的預設，因而主張分權制衡，限縮政府職能，強調「小才美」。孫中山則認為，人民和政府不必是對立的兩方，可以是託付和信賴的關係。只要人民擁有選舉、罷免、創制、複決等「政權」，實施全民政治參與，再在行政、立法和司法之外，輔以監察和考試兩個「治權」，來落實政府的廉與能，一個職能齊備而人民得以駕馭的「萬能政府」，就可以有效能地為民服務，解決緊急危難，推動國家發展。

以美中兩強為例。美國雖是世界首強的老牌民主國家，但是川普領導下的美國，充斥著反智氛圍，加上貧富分化、族群對立，使得整個國家陷入了疫情防治政治化、族群衝突牢固化、以及政黨對立兩極化的困境。就算拜登入主白宮，美國政府失能、社會撕裂、經濟低迷的問題，恐怕不是一時半刻能夠痊癒的。

相對來說，中國大陸雖是疫情的發源地，但在政府展現治理能力和人民高度配合的情況下，忍受封城、封省的一時不便，渡過嚴厲防治措施的關鍵時期，得以迅速控制疫情，及早恢復經濟活動，維繫社會有序運行，表現令人驚艷。

事實上，2008年全球金融海嘯發生之後，美國體制的弊端昭然若揭，福山也開始反思良善治理的問題，並標舉出高效能政府、法治、和民主問責三個善治的基本要素。同時，承認中國大陸雖然民主問責不足，法治還待加強，但政府有效能，建設不斷進步，已經走出了不同於西方思維的發展之路。

我無意強調威權體制的優越性，但有如孫中山訓政主張和台灣發展經驗顯示的，一黨威權體制有其維持政治秩序和推動發展建設的階段性功能，兩位蔣總統和國民黨推動台灣經濟發展，為民主化奠定良好社會條件的貢獻不容抹殺。經濟不斷進步的中國大陸，遲早會面對更廣泛民主化的籲求，孫中山思想和台灣經驗應該可以為大陸後續發展提供一些啟示。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）