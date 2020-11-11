美國總統川普執政以來，許多政策倒行逆施，民怨極深。此次大選，川普企圖透過「選舉舞弊」、「延長選舉」、「訴諸最高法院裁決」等選戰策略，以達連任目的，幸好多數美國人民最後將選票投給拜登，同時媒體也發揮了制衡力量，實現正義。

美國總統可說是全球實施民主政治的國家中最有實權的國家元首，雖然總統是有固定任期的民選最高行政首長，但由於總統一人大權獨攬，總統兼具有國家元首、政府首長、三軍統帥、外交代表、政黨領袖，以及領導立法等重要身分。

也由於權力極大，傳統上美國總統常必須是全國人民的典範，亦即被認為是公理、慈善的化身，才能團結全國人民。然而，若美國總統具有政治野心且欠缺民主素養，則可能國家災難不斷、社會民心分裂，甚至造成世界不安。

現任總統川普出身於地產界大亨，向來以「利益」掛帥，視民主法治為無物，過去執政四年期間，其專斷顢頇的行事風格常充滿高度爭議。此次為尋求連任，更不惜假藉行政權力，不擇手段，蓄意操縱傳播媒體，希望影響選舉結果，殊不知民主早已深植美國，讓川普步步為營、遠離正軌的連串計謀策略，無法得逞。

例如，川普5日在白宮召開記者會，一再宣稱民主黨「偷取選舉」，並稱「合法計票結果顯示我勝選了」。但上述未提出任何證據的發言，被包括美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國國家廣播公司（NBC）在內的多家主流新聞頻道，認為是在傳播危險的「假新聞」，因而三家全球知名的廣播公司，一致性的中斷白宮記者會的直播。

不只如此，川普7日下午亦再度推文指稱，他已贏得此次總統大選，且得到7100萬張的合法選票，這數字是過去歷任總統之最；他並提到，此次選舉，全國各地發生了許多不允許共和黨觀察員監票的壞事，這是以前從未發生的事情；川普又說，有上百萬的郵寄選票被寄給從不要求郵寄投票的人。以上明顯在誤導民眾甚至有意製造選舉糾紛的文章，雖然被刊登，但此項推文，隨即被推特加註標籤與警語，即特別提醒大眾，此則訊息是有極大的爭議。

美國總統長久以來一直是全國統一的象徵和新聞傳播的主宰者，其一言一行更是國內外媒體的主要焦點，總統本身亦可製造輿論、領導輿論，影響深遠。衡平觀之，現任總統川普挾有廣大行政資源，競選連任時原則上是較容易當選。然而即使如此，並不意謂川普就可為所欲為，散布不實訊息或惡意操縱輿論。

在此次競爭十分激烈的第46任總統選舉中，令人驚喜的是，一些大眾傳播媒體，能自主自律發揮監督川普濫權的功能，實屬難能可貴，印證了民主確實深植於美國人民的心中。而上述成熟的美國政治文化，亦值得台灣借鏡與學習！（作者為宏國德霖科技大學講座教授）