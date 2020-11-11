美國國務卿蓬佩奧10日宣布，「美台經濟繁榮夥伴對話」將在本月20日舉行，由9月訪台的國務次卿柯拉克主導。我國經濟部也在11日證實此事，將於華府和台北兩地以實地結合線上方式進行。關心台灣貿易發展的國人必然樂見此項發展，並寄予厚望。

然而，就在相同的時間，印尼貿易部長也做出了宣布，東亞15國（東協10國加上中日韓紐澳，印度暫時觀望）預定在15日的視訊高峰會中簽署全球規模最大（經濟生產占全球29%）的自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。對於出口達到總出口額57.6%（2019年）的台灣而言，這有如遭到一記重錘，對出口動能逐漸弱化的台灣，明顯地將是雪上加霜。

「美台經濟繁榮夥伴對話」對台灣的正面效果可能是不確定或耗時的，因為在「美國優先」的川普政府思維下，台灣想輕易獲得好處可沒那麼容易；且即使有正面效果，也將會耗費時日才逐漸產生。

但「區域全面經濟夥伴協定」對台灣的衝擊卻是明確且即時的，因台灣被排除在外確定會產生「貿易轉向」的排擠效果。因此，在同一天內，台灣受到這兩件事的「淨衝擊」絕對是負面的。如何極小化RCEP的負面衝擊、極大化美台經濟對話的效益，是當前政府必須面對的極大挑戰。

依照經濟部，美台對話的內涵將包括全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、基礎建設、投資審查及能源等議題。除了投資審查和能源明顯美方會要求較多外，多數是我方預期可以獲得利益的項目；因此，應盡可能藉對話建立「常規且密切」的合作機制，增加官方和業界接觸合作的合宜管道，為雙方的深度合作發展建立基礎。若能透過愉快的合作，催化「台美自由貿易協定」的早日建立，或在美國協助之下聯手加入「泛太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP），當然可以在某種程度上減少RCEP對台灣帶來的負面效果。

但是，對「美台自由貿易協定」不宜抱著過度的期待，因為和美國的自由貿易諮商，若仍被「川普主義」主導的話，台灣的淨獲利可能極為有限，而政治代價可能不低。

對RCEP而言，原來中國大陸和東協10國已存在自由貿易協定，但在RCEP中的開放必然更為全面；加上日韓兩大國及紐澳，台灣對這些地區的出口和投資將受到嚴重排擠。

應對之道的上策，是明白表示將以「北京協助台灣加入RCEP」為條件，回到「九二共識」接受一中原則，促使大陸表態和行動；中策是迅速和其他國家簽署自由貿易協定，包括美國、歐盟、印度、越南、菲律賓等較不受北京影響的國家，紓解大陸的貿易封鎖；下策則是提醒企業廠商早日因應，進行產業升級或調整生產地來減少衝擊。另外結合盟友，積極透過世貿組織（WTO）提案，擴大部分產業的複邊自由貿易範圍，當然也可以減少負面衝擊。

全球貿易自由化遭到美國川普總統逆襲，拜登的當選會在某種程度上回歸正軌，但不會完全歸位，情況將更加複雜；政府、智庫和產業界宜超前部署、深入合作研究，擬定各種模式下的對應良策，方不致坐視台灣的貿易角色持續惡化。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）