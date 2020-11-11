2016年大選，川普的選民票比希拉蕊．柯林頓少286萬票，卻因選舉人團的特殊選制而獲勝，實可說是「僥倖勝選」。2020年他雖然敗選，但出乎選前預測，得票率不降反升，共增加了5%左右；這是選前民調的盲點，也反映出有近一半的選民對於這樣一位特立獨行、自大狂飆的總統，其實是心嚮往之！

這正是德國思想家韋伯所稱的「奇理斯瑪」（charisma）現象，也就是期待由「神魅型」領袖改變現狀、建立新的政治秩序，並扭轉美國國勢日衰的大勢。對於狂熱支持川普的選民而言，他是「上帝的使者」、不世出的英雄，同時也是挽救美國的真正希望。

但對於反對川普的選民而言，他卻是美國社會分歧、共識破滅、族群對抗的根源之一。川普言行粗暴、唯利是圖，而且任用親私，完全不具備一個大國領導人的風範與器識。無怪乎，許多原本不涉足選舉政治的科學、醫療專業團體，連名抵制，認為他不具專業精神，缺乏科學常識，而且應為疫情失控負責！這也凸顯美國精英階層和底層民眾的認知落差，以及社會紛亂、種族衝突、國運下頹的現實。

在對外政策方面，川普堅持「美國第一」，不但任意甩鍋、退群，而且我行我素、任性妄為，充分反映出白人種族主義者的霸權思維和族群偏見。在這樣的情況下，中國大陸官方對他的厭惡鄙視，以及台灣執政當局的熱切期待，都是想當然爾的反映。

不同於川普的傲慢張狂，新當選的拜登卻是主流建制集團的成員，他在華文媒體《世界日報》投書，肯定亞裔人士對美國的貢獻，反對川普所謂「中國病毒」的謬稱，並指出由於川普對亞裔的歧視，導致許多人被唾罵、凌辱，甚至遭受攻擊！他明言要控制疫情讓美國恢復生機，並將在防疫與氣候問題上，與中國大陸尋求和解與合作。另外，他也會與盟友並肩合作，深化與台灣的關係。

由於拜登的老練、沉穩，以及以大局為重的審慎作風，他不會故意激化兩岸對立，輕啟台海戰端，視人民如芻狗，更不會像川普和蓬佩奧一樣，到處興風作浪，將中國視為首要敵人。拜登和民主黨的選民認為，俄羅斯才是美國主要的敵人，中國無寧是次要的。因此，儘管中美之間有許多衝突和爭議，卻仍有許多合作契機，絕非零和關係。

但對台灣的川粉而言，拜登勝選卻有一種「押錯寶、選錯邊」的失落感。這是由於一些人把台灣當成了大國博奕的籌碼，而且寧為玉碎、不為瓦全！這是執事者認識不清、處理不當、資源錯置所導致。對於兩岸關係，拜登與民主黨的基本理念是「既合作又競爭」、「有效管控、化解危機」，而不是「利用危機，爭取個人私利」，甚至藉軍售上下其手。

因此，在大選結束後，台灣朝野應充分體會「兩大之間難為小」的既定格局，唯有體認自己的實力和優勢，不膨風、不虛矯、審慎應對，和平與繁榮終將重臨兩岸之間。

（作者為中國文化大學教授）