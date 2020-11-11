蔡英文總統宣布由張忠謀繼續擔任APEC領袖會議代表，早先有輿論揣測，蔡政府可能以本屆會議採視訊舉行為由，爭取由總統親自參加，以突破國際參與空間，改變兩岸關係格局。但蔡總統仍維持一貫性、穩定性，清晰傳遞「維穩謀和」是她處理兩岸關係的堅定意志。

多數民意希望兩岸關係和緩，期望拜登勝選、川普下台後，中美敵對能夠趨緩，進而帶動兩岸關係和緩，慢慢恢復溝通對話。蔡總統釋出正確訊號，張忠謀是重要企業家，又沒有政治色彩，今年是否有機會透過視訊與大陸對話呢？

對照目前兩岸氛圍，恐怕機會不大。原本馬習會五周年可以是兩岸重開機的機會，馬英九稱願意把馬習會成果做為「公共財」，讓民進黨在此基礎實現蔡習會，蔡總統曾說「蔡習會聽起來滿有吸引力」，可見她有心與習會見。不料，蘇貞昌一記明槍「搶答」拒絕蔡習會，接著陳明通一記冷箭稱蔡習會是「炒作」，無疑給關心兩岸關係，希望抓住兩岸對話契機的人澆上一頭冷水，也讓有意促成紅綠破冰、讓兩岸氛圍由冷變暖者心寒。

總統釋善意閣揆搞破壞

現在看來，兩岸關係最好，就是回到「冷和」狀態，基本上仍然非常脆弱，亞太變局帶來的契機只會白白浪費。外部因素的變化加劇了台海情勢的動盪，的確沒錯，台灣雖有親美傳統，民進黨也對美國存有極大幻想，但川普任內後期放任右翼鷹派「綁架」台灣往前猛衝，也讓蔡政府沒有選擇的餘地。美國即將政黨輪替，外部因素對兩岸和平的影響弱化了，現在是處理「內因」的時候，蔡總統首先要解決蘇貞昌這個最大問題。

在憲政架構下，閣揆本沒有決定兩岸路線的權力，配合總統做好大陸政策才是本分職責。2016年以來，林全內閣處理兩岸事務相當穩重，賴清德雖一度因「務實台獨」引起軒然大波，但實際上並未給蔡總統兩岸政策帶來太多麻煩。問題出在蘇貞昌，他上任後就將豬瘟議題與反中掛鉤，隨後以閣揆之權力為民進黨輔選，把「抗中保台」操作到極致。

今年1月大選塵埃落定，蘇內閣本應該收斂選舉期間的激情，重新以務實理性態度配合總統「八字方針」處理兩岸事務。然而，蘇貞昌利用疫情把整個台灣社會綁上了反中的戰車。先是1月底疫情爆發初期，準副總統賴清德向大陸釋放善意後，蘇內閣立刻「禁口罩」挑起兩岸對立，2月初兩岸經過協調促成首批武漢台商包機抵台，蔡總統第一時間對大陸表達肯定，陳時中卻緊接著宣布「出現1例確診」，瞬間引爆台灣全面反中高潮，但是否真有染疫情事？還是假陽性？抑或是政治作秀？至今還是謎題。

此後，無論是否決「小明」回台團聚、蓄意拖延陸生返校報到，還是封殺兩岸「旅行泡泡」提議、阻擋交通部對開放兩岸航點的安排，每當蔡總統、陸委會等政府機關向大陸釋出務實善意，或正面回應兩岸交流的訴求時，蘇內閣都扮演了破壞性角色。有這樣的行政院，怎能指望緩和或改善兩岸關係？有這樣的閣揆，蔡總統釋出的善意怎麼能準確傳遞到對岸去？

對大陸而言，這個問題也同樣存在。北京雖在五中全會上定調兩岸和平發展不變，但是，從近期大陸涉台幾場重要研討會和重要學者發言、投書來看，陸方似乎已進入了「和統宜堅持、武統可探討」的微妙階段。

兩岸都要先安內再攘外

陸方「武統論」餘音繞梁，台方則有蘇內閣堅持反中路線，兩岸最高層如果真的想抓住難得的亞太變局契機，重新塑造兩岸和平發展的共同方向，就要「攘外必先安內」。大陸原本期待藉海峽論壇和王金平會面，嘗試為兩岸對話解開僵局，但被李紅一句「求和」裹挾兩岸激進民意掀翻在地。這更加說明，北京要改善兩岸關係，只有堅決排除內部激進思潮干擾，才能在變局中轉危為安。

至於台灣，蔡總統遵守憲政秩序、倡議兩岸對話，阻止獨派修憲案公投案闖關，站在國家領導人的高度為兩岸和平守住了底線。蘇貞昌卻綁架蔡總統的善意政策，成為了改善兩岸關係的絆腳石，也是蔡政府內部的一顆炸彈。外在情勢開始改變，現在是換掉蘇內閣，改採有利恢復兩岸交流政策的適當時機。