繼美國國防部長艾斯培被川普總統推文撤職之後，共和黨官員人人自危，擔心他會在最近來一場類似「星期五大屠殺」的政治追殺。另一方面，不少民主黨前總統歐巴馬的官員都準備班師回朝，人人摩拳擦掌，不過他們擔心人事案可能會卡在參院。

川普4年任內，一共撤換1位國務卿提勒森、3位白宮國安顧問弗林、麥克馬斯特、波頓，3位國防部長馬提斯、夏納漢、艾斯培，其他被川普解職的官員不知凡幾。這次敗選和他管不住自己嘴巴有莫大關係。「君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎」，他對這些官員用過就丟，當然他們對他也毫不客氣，不是寫聯名信罵他，就是出書詆毀他，馬提斯還點名說他「正在分裂美國」，多少影響他的選情。

身為總統，川普從不檢討自己，只知甩鍋別人。他曾批評國務卿蓬佩奧、司法部長巴維理遲遲不肯將「通俄門」、「電郵門」解密，但他們直到選舉結束也沒有配合，說不定也可能是他下一波開鍘的對象。

即使幫忙保守派大法官巴瑞特一路過關斬將的參院多數黨領袖麥康諾，也和川普存在著高度緊張相互利用的關係。麥康諾最近表態支持川普有權抗議選舉不公並不是真的認同他，而是有他的苦衷。

民主黨在參院已取得48席，如果再在喬治亞州1月5日二輪選舉一舉攻占兩席，參院就會形成50:50 的局面。而依照憲法副總統賀錦麗可在平票時投下關鍵一票，則麥康諾參院多數黨領袖的地位就將拱手讓人。再者，如果他不支持川普，總統可以隨時炒他夫人運輸部長趙小蘭的魷魚。

由於喬治亞州選舉法規定，只有候選人票數過半才能當選聯邦參議員；因此，目前兩黨都將重兵與資源移師喬治亞州。

如果共和黨續掌參院，則不僅拜登屬意的國務卿人選萊斯可能再度遭到共和黨杯葛，而且他想要提名的多位官員都可能不妙。包括可望升任國安顧問或國務卿的前副國安顧問蘇利文、前副國務卿布林肯、可能出任副國務卿的前亞太助卿坎貝爾、可望升任國防部長的前國防部政策次長傅洛依在內的人事案都可能卡在參議院。

在2019年9、10月《外交事務》期刊的文章中，蘇利文與坎貝爾聯名指出，美國與中國大陸競爭的優勢，更多是來自與其他國家之間的關係。他們表示，華府應與北京在政治領域中建立最佳的共存條件，努力提升民主、自由與人權等價值觀的吸引力，而不是斤斤計較一時的得失。他們認為，由於台灣議題涉及歷史與政治的複雜性，美國不片面做出改變現狀的承諾，應該對各方都是最好的方法。

拜登首席外交顧問布林肯2020年7月31日受訪時曾表示，美國不會縱容中國大陸在香港的所作所為，以免大陸將下一個目標鎖定台灣。他指出，中國是美國最大競爭對手，但美國不會與大陸脫勾，拜登主政下，美國將在兩岸之間採取一個「平衡的政策」。

不過，外交理念再好也要國安人事案通過才能推動。看樣子，拜登的真正夢魘還不是川普跟民主黨打法律戰或消耗戰，而是共和黨續掌參院。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）