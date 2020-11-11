美國總統大選後，萊豬進口再度成為朝野攻防焦點，但在社會高度疑慮與在野黨的猛烈抨擊下，民進黨政府對眾所關切的疑點，非但沒有說清楚、講明白，反而是以含糊其詞、事後否認，或者硬拗胡掰，蓄意誤導的方式來應對，甚至還流露不耐反譏的傲慢。

其中首推行政院長蘇貞昌因8度遭到國民黨團杯葛，要求必須先道歉再上台做施政報告，憤而吐出「如果那隻道具豬會講話，一定也覺得煩死了」；如果沒有政府無預警開放萊豬在前，怎會有現在社會的質疑反彈？

面對蘇揆顢頇不耐的反應，為什麼不反問「人民也被你蘇貞昌氣死了」？而蘇揆內心真正的OS難不成就是「你們這些反萊豬、怕死的人，煩死了！」

民進黨立委高嘉瑜在立法院質詢外交部次長曾厚仁，政府開放萊豬政策是否為我方主動，曾厚仁並未否認，經媒體報導，外交部竟發函媒體駁斥，要求「更正」。問題是，這段詢答視頻在網路上廣泛流傳，媒體並未報導偏差，外交部卻想憑一紙公函就要求媒體，配合蔡政府進行新聞的「消毒」和控制，無異自曝其短。

對於國民黨公布豬隻因使用瘦肉精而不斷顫抖的影片，農委會主委陳吉仲指該萊豬影片是不實消息，問題是，該影片引用自國際動保團體所發布影片，陳吉仲難道是質疑國際動保團體公信力？

消費者要的是吃得健康、安心，即使是再小的危害機率，也不能保證絕對的安全，如果豬隻用萊劑安全無虞，為何國內卻遲遲不開放使用？這豈非自相矛盾！

面對萊豬風暴，蘇內閣這一陣胡攪蠻纏，即使沒被毒死，恐怕民眾也會被氣死！