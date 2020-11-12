上將軍是一位典型的革命軍人，一生忠貞勤儉，負責任，尚氣節，冒大險，打硬仗，不辭勞怨，不計個人毀譽。他嘗說：「鐵肩擔道義，血手寫文章。」他以此自勉，並以此教導學生和部屬。上將軍一生所作所為，是在仁義的大道上，步步踏實前進。他一生所言所述，是鮮血所表現出的熱忱和純真，點點滴滴都刻印在他學生和部屬的心頭，余當然也是其中一分子。

有內涵又驕傲的稱呼

現在插入幾段我與胡將軍的往事，以加強本文的人性方面之感情。我初到西北向胡長官報到後，在分發部隊之前，胡長官先派熊副官彙荃陪伴我去參觀他們的軍械庫，我突然發現一座丹麥造的輕重兩用機槍，我就信口找話說，向那位砲兵上校庫長：「請問庫長，這具輕重兩用機槍有多重？」他很快答說「八斤」，我說「不止吧！」那時那位行伍出身上校也自知有錯，急忙彌補說：「老秤，老秤」，我這位「蔣幹過江」也就體會到國軍之大的一般，但願我是一個盲人！不過暗暗想著這樣素質的官兵，要將精練有素的日軍打敗，必須另有一套才行。

到西北後的第二年，有一次機會，奉胡長官之命，由策劃設計並做一次步兵排對堅固碉堡攻擊的示範，並命各師連長以上指揮官，都來參觀。當時參觀者位於離一座迫擊砲的背面，砲目線附近的台地上，當時國軍的彈藥較舊者優先用演習訓練，想不到說時遲，來時快，我發現有一顆迫擊砲彈推力不足，竟然到我們參觀者站的台地上空就不再向前，直往下落。我是全場的演習指揮官，也是站在胡長官旁邊的說明者，我見當時的狀況，立即高呼「統統有，臥倒！」全場參觀的將、校、尉各軍官都就地臥倒，惟獨胡將軍一人直立不動，我就立即轉站到迫擊砲彈落下的方向與胡長官之間，為他作掩護，砲彈爆炸接踵而至，其中一個破片亦擊中了站在胡將軍旁邊的一位號兵的耳朵。

胡將軍對留學生，原本有一個先入為主的不良觀念，認為他只會擺個樣子，裝個派頭，最多上個講堂或寫幾篇半洋不中的文章，經過這次演習之實驗，以及那段真實的插曲，竟然使胡將軍對留學生的觀念改了，我在西北也算下部隊打響了第一砲。

說一件大事吧，也許這也是胡將軍悶在心裡從未向人透露過的秘密。我曾經向胡長官建議過三次，突擊延安，以除後患，甚至先斬後奏，把延安殲滅，再向重慶報告，結果還是不成，最後胡長官才告訴我，父親已經遣人密知，原來是美方不贊成我們打掉延安，且拿減停美援作為威脅。我這時是低層幹部，第一次開竅，原來美蘇是一鼻孔出氣的！多險惡的西洋人心呀！我心中從此進入一個新的境界！

回顧五十年前往事，彷彿昨日才發生，真是時光如流，歲月不居，然而個人生命在民族的傳承中，只不過是滄海一粟，真是個人生命有涯，而民族生命都是綿延不息，青山長青，老兵不老，藉此提出先總統蔣公的革命人生觀：「生命的意義，在創造宇宙繼起的生命，生活的目的，在增進人類全體的生活」，來與大家共勉，期望大家秉持革命奮鬥的精神，早日完成國家統一的大業。並且有朝一日實現海內外所有的中國人，生活能過得更好，中國人在國際上能受到尊重；「中國人」此一名詞是一個有內涵又值得驕傲的稱呼。

作者早年留德，參與德軍，抗戰時返國加入第一軍，其後在我國軍裝甲兵成長及國軍戰略教育上貢獻甚著，曾任聯勤總司令，三軍大學校長，國安會祕書長，總統府資政等職。蔣緯國（民國八十四年撰）

千秋青史慰忠魂

宗南先生逝世矣，余悽愴悲痛不已，回憶往事，歷歷如在目前，二十八年相處，得先生之教導提挈者，恩重道長，畢生難忘於懷。嗟乎！國事蜩螗，先生鞠躬盡瘁已盡到最大努力，悲乎！一代英雄已長眠，留得人間淚滿襟！余哀輓先生曰：

「以身教人，埋頭苦幹，只求有利國家，得失榮辱焉足論，一片丹忱昭日月。

潛心學習，至老不衰，相期無負平生，親愛精誠常相勵，千秋青史慰忠魂。」

民國二十三年夏，東北各省相繼淪陷，山河變色，余自東北歸，先生率中央第一師駐節天水，開創中央軍校西北軍官訓練班，廣招西北青年而教育之。先生電何應欽將軍在故都聘請教官，余承恩師王叔梅先生之介紹，徵得鄉賢張季鸞先生之同意，前往任教。行前季鸞先生特為之餞行，席後懇談，彼曰：「國民黨治理國家，捨蔣委員長沒有第二人，胡宗南師長雖未晤面，但據聞最為蔣委員長所器重。」又曰：「國民革命距成功之期尚遠，最近數十年不能離開軍事力量來支持政府，繼蔣委員長治軍而有才能統率軍隊者，胡宗南師長為最有希望之人也。」余聆悟其意，亟盼早日能識胡公為快事也。及抵天水，余之精神為之一振，第一師乃國民革命軍之最堅強精旅，幹部年輕，信仰堅強，風氣純樸而有正氣，大家和氣而有信心。好像一個新團體新家庭。部隊所駐紮地方，出現一片新氣象，文人和武人相處，一團和氣，使我這個「九一八」後，在東北飽受驚險，而又不滿意當時華北局面的青年人，頓時獲得極大安慰和鼓勵，余在日記上寫著「我看這裏，深深的感受，失之東隅，收之桑榆；亡羊補牢，尤未為晚。國土收復，國事重整，都有了極大的信心和希望。」嗣與胡公多次接談，深覺其志趣遠大高潔，引人欽佩！且其治軍嚴明，待人熱忱，刻苦作風，篤實精神，處處使人感動。先生駐節師部，硬板 上，只舖軍氈一條，辦公桌上，只蓋白報紙一大張，身結小皮帶，雖嚴冬亦不穿大衣。每晨天未曉而單騎出城，入城時，士兵有見之者，終日精神振奮，口唱軍歌不停，足證先生之精神貫注於士兵也。楊爾瑛（民國五十一年撰）（待續）