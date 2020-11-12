2020年已屆尾聲，全球新冠肺炎陰霾未散之際，猛然憶起今年是我移居上海滿二十五年，忝為登「陸」先鋒者之一，藉此小文憶敘一個台灣人在大陸四分之一個世紀的生活樣貌，以及兩岸關係幾度跌入山谷，又幾度攀登山峰的歷程。

▲那裡都是共產黨耶

因外子工作調動，我們1995年搬到上海，女兒九歲。同學、同事認為這個決定極其不智，有的甚至恐嚇我：那裡都是共產黨耶！但家人並未反對，母親說女人應該支持丈夫的事業，給女兒完整家庭更重要。

到上海頭一年的確有適應問題，地分不清東南西北，人不識趙錢孫李。在台灣理所當然的事，忽然變得很困難，例如自來水質黃濁，連刷牙洗臉都要買瓶裝水來用；本地草紙粗糙，一捲普通衛生紙花費拾元人民幣（一塊多美金，當時一般人薪水大約六七百元人民幣），幾乎所有生活用品都只能到友誼商城（專賣進口貨）採購。

當外子工作上了軌道，女兒在學校也安頓下來，我結識一些鄰居、朋友，能夠獨立去逛附近菜市場，也開始騎著自行車去遠點的地方探索，呼吸老上海十里洋場的氣息，隱隱發現它旺盛的生命力即將在改革開放的潮流中迸放。

●台海危機令人擔憂

第一次感受到兩岸關係與升斗小民的關係，是在第二年前總統李登輝任內爆發了台海危機，我擔心台灣的家人朋友，他們則擔心台灣人會不會被當成人質關進集中營。我家阿姨（幫傭）聽到了，口氣堅定地說：別怕，我帶你到我老家鄉下藏起來！雖然後來沒有發生必須躲藏的情況，仍然銘感她仗義相助的心意。

又隔年我重入職場，在中國大陸第一家中外合資的圖書發行公司──貝塔斯曼書友會──擔任編輯，除了德國籍總經理，只有我一個「外人」，同事都對我很好奇，用上海話品頭論足。有一次我忽然加入聊天，他們嚇了一跳，發現原來這個台灣姊姊聽得懂上海話，有點小尷尬，但也意外拉近距離變成朋友，直到今天我們都還在微信上保持聯絡。

那幾年的工作讓我有機會走南闖北，結識許多大陸人士，發現語言沒有隔閡，觀念則需要溝通，我的原則是工作專業，待人誠懇，不談政治。和他們混熟了以後也能敞開心扉，把酒暢談。記得一次北京的冬夜聚餐，圍坐著個體出版商、文化評論者、雜誌主編等，其中一位動情地說我是她第一個台灣朋友，因為認識了我，在她心裡台灣不再只是祖國必須收復的一塊土地，而是居住著一群跟自己一樣的人，有血有淚，將來一定要到台灣去看看。

還記得九二一大地震發生，一天之內接到好多大陸朋友的電話，關心我在台灣的親友是否無恙；汶川大地震時，很多台企台胞紛紛踴躍捐款。印證了人道關懷足以打破兩岸政治藩籬。

●為兩岸搭建橋梁

2000年後，兩岸互動漸漸頻繁，來上海的台灣同胞多了起來，我也因緣際會，加入《移居上海》月刊，那是中國大陸第一本繁體中文直排的雜誌，為來到上海的台灣朋友提供找房子、選學校、看醫生、購物娛樂、交通旅遊等資訊。我帶著一群沒有編輯經驗的大陸青年，手把手教導他們選題、採訪、寫稿、美編、封面、印刷，乃至廣告發行，策畫組織活動，贏得他們稱呼我一聲「符老師」。公餘之暇請他們吃飯唱歌， 感情非常融洽。

其時兩岸交流頗有春暖花開之局面，我們雜誌也擔負起促進兩岸關係的責任，登上封面人物的有京劇名家魏海敏、新黨榮譽主席郁慕明、鋼琴家郎朗等。主辦了著名作家白先勇與復旦大學教授趙怡的文化對談，還創辦了「太太俱樂部」，為兩岸女性朋友搭建友誼橋梁。

我那些年真的相信，通過這樣的交流互動，能夠建立情感，溫暖人心，欣賞優點，包容差異，當兩岸都有朋友，都有心之所繫的人與事，就不會輕易啟動武力，就能長保兩岸和平。

其後我響應佛光山開山星雲大師感召，回台出任《人間福報》總編輯與社長，星雲大師在大陸創辦公益基金會，組織素食博覽會，舉行一筆字墨寶巡迴展，召開佛教學術研討會等等，我都有幸躬逢其盛，欣見兩岸在文化教育領域攜手合作，碩果累累。

回台灣服務四年，由於家人還在上海，星雲大師慈悲，允許我卸下《人間福報》職務，回到上海，繼續從事文化出版工作，與大陸十數家出版社再續前緣。台灣大陸往來，我用的動詞都是「回」！

●對未來抱著希望

二十多年間，我見證了上海城市演變，從大浦東開發到大虹橋升級，從舉辦世博會到進口博覽會，從內中外環線高速道路到十六條地鐵。擴而大之，連接全國的鐵（鐵路）公（公路）機（機場）基礎設施日漸完善，所得增加，消費強勁，國民自信心提升。同一時間台灣情況如何呢？藍綠互鬥，國力內耗，社會撕裂，記得一次與已故作家曹又方在上海茶敘，她憂心忡忡地表示，相較之下，台灣不進步就等於退步。

過去台灣幾度政黨輪替，兩岸關係忽冷忽熱，當「特殊國與國」「一邊一國」「戒急用忍」等政策高掛，在大陸工作生活的百萬台灣人就戒慎恐懼，戰戰兢兢，深怕動輒得咎，兩面挨罵；碰到推動維持現狀、不統不獨不武，或是外交休兵期間，就輕鬆一些，可以一步一腳印的認真打拚。不管政治如何，我們總是對未來抱著希望，始終關心著台灣，也希望台灣不要遺忘我們。

今年以來，兩岸關係急凍，台灣逢中必反，大陸也不再客氣，加上美國從旁擂鼓叫囂，官方民間交流管道陸續斷絕，台灣海峽機艦往來，危機四伏，許多人擔心戰火燃起，或是經濟崩盤，美麗寶島經不住這樣的打擊；台胞台商台生則害怕回家的路途越來越艱難遙遠。

●留下一片安居樂土

我身邊很多朋友在大陸奮鬥多年，都到已退休或快退休的狀態，無論是祖先父母來處的大陸，抑或是出生成長的台灣，都是我們感情的歸宿，兩邊的生活經歷也都值得珍惜。人生屆花甲之年，別無所求，只願兩岸兩領導人以蒼生為念，體認和平無價，讓我們這一代能傳承給子孫一片安居樂土。（符芝瑛／《人間福報》前社長）