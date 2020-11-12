台美宣布20日舉辦首屆「經濟繁榮夥伴對話」，蔡總統強調，這證明了「打國際盃不是紙上談兵」，然在美國大選落幕、總統當選人拜登任命閣員之際，如此說法真讓人哭笑不得。

美國總統大選開票近尾聲，儘管現任總統川普表示法律戰打到底，但最終恐難力挽狂瀾，明年1月20日時間一到，白宮易主仍是鐵板釘釘。對綠營來說，心裡確實不是滋味，憂拜登不如川普挺台，憂拜登按美國一中政策辦事，過去「美台一家親」情景也就將如流水一去不復返。

川普打的算盤是聯台抗中，與民進黨政府「聯美抗中」一拍即合。要是川普連任，這牌還可打4年，有美國當靠山，民進黨在台灣打遍天下無敵手。可惜的是，鐵打的營盤流水的兵，民主政治可貴之處就在於此。偏偏綠營將賭注全下川普身上，選前還有人說「拜登當選，台灣就危險」，民主黨怎能不看在眼裡。

「經濟對話」是川普任內回饋台灣「主動宣布進口萊豬」的舉措，川普離職前舉辦也算遵守承諾。與美關係親近，台灣人都盼望，但進口萊豬換來的只是一場幕僚工作會議？川普一句BTA也沒提，美國貿易代表署更視而不見，如此還自鳴得意誇稱國際盃，非紙上談兵，豈不是賠了夫人又折兵。

美國疫情嚴峻，經濟能否擺脫困境，仍在未定之天。大陸疫情則逐步受控，在全球GDP一片赤字之際，今年仍有3至4%成長，包括世銀在內多家投資機構預測，明年大陸GDP可達8%左右。台灣捨近求遠，不思改善兩岸關係，卻對美國新總統上任憂心忡忡，實在令人啼笑皆非，也絕非智者所為。