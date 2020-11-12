美國新任領導人拜登在勝選演說時強調，會讓美國重返世界組織，重新加入《巴黎氣候協定》、恢復《伊朗核協定》、領導全球合作應對新冠疫情，他還稱美國是「世界的燈塔」，誓言會恢復美國在國際的領導角色。

拜登做此宣示，當然已是間接承認美國已不再是世界領導者了。美國是從什麼時候開始失去了這個角色？記得歐巴馬2009年上任未久，就說過「美國將繼續領導世界一百年」，潛台詞雖然意味著美國對於能否繼續作為領導者的信心已出現動搖，但事實上仍未失去這個地位。因此可以判定，美國失去全球領導者的角色，應該發生在歐巴馬上台之後到川普下台前的這兩任時間之內，這段期間正是美國開始把中國視為對手，在戰略上施壓並且不斷加碼的8年。

美國因為擔心中國會挑戰甚至威脅他的霸權地位，先下手為強地對付中國，從歐巴馬的「重返亞太」到川普的「印太戰略」，從戰略退縮（宣布自伊拉克及阿富汗撤軍，縮小戰線，保留元氣）到戰略統戰（拉攏所有一切可以拉攏，期望形成統一戰線共同對付中國，對手之廣，從俄羅斯到委內瑞拉，到整個伊斯蘭世界，甚至還包括了越南、緬甸、蒙古，到川普時代還動了北韓的念頭），再到戰略進攻（經濟上是建構一個排除中國的TPP，軍事上是將美國全球軍力的60%部署在西太平洋），再到川普的戰略脫鉤（從貿易、投資到科技、學術、人才，全面切斷與中國的關係），可以說絞盡腦汁，使出渾身解數，甚至不惜自毀形象，各種妖魔化中國的詆毀言詞，各種不入流的骯髒手段，都成了所謂「世界領導者」的手段與工具。

但不能不讓美國洩氣與失望的是，中國作為全球老二與美國老大之間的差距，無論GDP、科技、軍事、專利、太空等幾乎所有綜合實力，都仍在持續逐年縮小之中；更關鍵的是，一場突如其來的疫情，更赤裸裸地戳破了美國體制的神話，而且也反諷了美國長期以來一貫貶抑中國體質的無知與偽善。

所有以上的現象、事實與發展脈絡都是美國為何會失去世界領導者的重要詮釋，美國如不能從其中進行深刻的反省與檢討，拜登要想讓美國在國際間重新獲得尊敬並恢復世界領導角色，必將重蹈與歐巴馬到川普的覆轍。

作為世界領導者必須具備的條件至少有三：一靠實力。美國必須清楚明白她在二戰以來的實力許多是來自掠奪（軍事、CIA）、壟斷（國際話語權、GPS）及欺詐（美元），當相關優勢弱化或不在時，實力自然變化；二靠威望。這一點，已被近幾任美國領導人揮霍殆盡，大不如前了；第三，還要靠勢。美國雖然是老大，但其勢是在下行，中國作為老二，其勢是在上升。美國如還想恢復世界領導者的地位，怕不容易。

拜登作為新領導人，想要穩住美國的頹勢，必須在戰略上有全新的思維，重新及正確地認識中國，這包括對中國潛力的準確估計，對中國發展體制沒有偏見的客觀評價，及對中國國家發展目標（民族復興）的理解，然後，嘗試與中國展開真誠的合作，共同為世界的和平發展做出貢獻。捨此並無二途。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）