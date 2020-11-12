日前閉幕的中共十九屆五中全會，通過《關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，將在2035年基本實現社會主義現代化，讓人均GDP達到「中等發達」國家水準，中等收入群體要顯著擴大。若「中等發達」設定為人均GDP在1.5到2萬美元間，而去年大陸人均GDP為10262美元，意味著未來15年大陸人均GDP成長須維持在4%～5%之間。

這當然不容易，大陸經濟發展面臨三大不利因素：勞動成本飆升必須加速轉型；人口結構老化負擔沉重，不利發展；全球化逆轉，出口受限，減緩高速成長，在在都對北京設定的目標造成嚴峻挑戰。然而今年8月布魯金斯研究院和北大國發院聯合發表研究報告《中國2049：走向世界經濟強國》，以量化模型推估，2025年中國人均GDP就可達到高收入經濟體水準，2030年規模將超越美國，呼應了中共2035年遠景目標的高度可能性。

尊嚴靠經濟實力支撐

2019年台灣人均GDP約2.5萬美元，中國大陸1萬美元，台灣為陸方兩倍有餘；但陸方人口為台灣59倍，經濟規模為台灣24倍。若未來15年陸方年均成長率為5%，台灣2%，則15年後陸方經濟成長會是台灣的1.54倍，讓雙方規模差異變大，從24倍擴大為37倍。若一國國力取決於經濟力強弱，15年後兩岸政治關係仍維持現狀，兩岸經濟實力對比將決定台灣政治自主空間。如何在大陸相對快速成長之下，維持台灣的經濟動能，當是台灣朝野必須時時惕勵的重大議題。

過去5年來（2016年～2019年），全球經濟成長率為3.4%；富裕國家為2.1%，遠低於開發中國家的4.4%。被IMF歸為富裕經濟體的台灣是2.5%，稍優於富裕國家的平均值；但這種成長不足以扭轉兩岸經濟「競賽」下的劣勢。若不看受「反送中」抗爭影響的香港，曾同為亞洲四小龍的南韓同期表現為2.8%，新加坡更達2.9%，都高於台灣。

依國際貿易理論，參與國際貿易的小國會比大國獲得更大的貿易利益。參酌同屬富裕集團的小國，同期間獲得快速成長的案例很多：盧森堡3.2%、立陶宛3.3%、以色列3.3%、紐西蘭3.5%、捷克3.7%、愛沙尼亞4.0%、冰島4.3%，塞浦路斯4.4%，馬爾他6.3%、愛爾蘭10.3%（不計因修改統計而偏高的2015年，也有6.6%）。換言之，台灣要達成3%～4%的經濟成長絕對很有機會，並非如少數論者所言，發展程度已高，沒有太大的成長空間。

然而，這些快速成長的小型經濟體，要不就是歐盟成員，依賴歐盟沒有貿易障礙的廣大腹地，要不就是已和大國簽署「自由貿易協定」（FTA），得以利用廣大腹地獲得成長機會的國家，如以色列和美、加、歐盟；紐西蘭和中、韓、澳、東協。而四小龍的港、星、韓都已經和中國簽署自貿協定掌握成長機會，韓、星更和美國自由貿易，即便台灣未來有機會加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》，若缺了大陸的自由貿易市場，如何脫穎而出？

台灣經濟在新冠肺炎疫情衝擊之下，似乎表現不錯。然而，所有的成長幾乎都集中在資通訊電子業，傳統製造業和比重最高的服務業卻幾乎是「百業蕭條」。以製造業在經濟總生產的占比只有3成不到，而相對較依賴本身和鄰近地區市場的服務業占比卻超過6成的狀況看來，沒有大陸廣大市場對服務業的加持，台灣經濟只靠製造業的成長力道只會逐漸衰弱，越來越無力支持為保有尊嚴所需的經濟實力。

回到兩岸一家親策略

台灣最佳策略，應該回到「兩岸一家親」，善用軟實力與大陸謀求共識，完成完整的兩岸經濟合作協議（ECFA），讓北京不再阻擋我與他國簽署自由貿易協定，藉同文同種的優勢充分利用大陸經濟腹地，並開拓更大的國際經貿空間，才能獲得較快的成長。說來弔詭，政府急於脫離和大陸的政經關係，台灣反而會因成長無力而失去選擇自主性，推高了被統一的力道；更緊密維持和大陸的政經關係，卻可因加速成長而更有議價能力，讓台灣更有尊嚴。

因此，如何避免2035年沒有尊嚴地被統一，應是台灣的重大課題，決策者須凝聚共識，並做出有智慧的決策。