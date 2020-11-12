新冠病毒是個全新的病毒，以前從未造訪過人間。沒有人具有阻礙病毒傳播的抗體，病毒理應在傳滿全球78億人口後才可望停止，現在的一年一千萬感染人數，離停止可能還有一段很長時間的折磨。

但事情並沒那麼悲觀，當新冠病毒傳滿了2/3人口，病毒就會因為每個潛伏期傳不到一個人而停下，群體免疫因此達成。如果以接種新冠疫苗替代感染，也是在覆蓋6成人口以後就可阻斷疫情。這是新冠疫苗公衛面的接種策略。

若站在醫療面，也是保護國人的面向，凡是沒有保護抗體的人就必須接種疫苗。新冠病毒以前沒出現過，台灣又是最少受新冠荼毒的區域，幾乎全民都無保護力，理應全民接種，才能有效保護國人。明顯不同於公衛觀點。

德國BNT疫苗最早是直接與陳時中部長接洽的，當初議定的階段性採購總數是3000萬支。基於此疫苗必須接種兩劑，等於採購了1500萬人份的疫苗，合理的解釋是政府站在了公衛立場採購疫苗，並沒有站在保護國人的角度，省錢及延續防疫神話才是重點。

與中華民國政府打交道作買賣，很多政治敏感神經是不能碰的，所以BNT才會找來東洋公司代處理這些麻煩事。這些都是在檯面下大家先議訂好的，連數量價錢都已談妥，東洋的記者會充其量只是個揭牌儀式。

然而很多事情是只能做不能說的，一旦曝光就會引來殺身之禍。果然一樁美事，一旦公布就引來了一堆蟑螂。臨門一腳的協議書，因為政府反悔，只願意買200萬支，最後沒能在黃金時間簽約而破局。就這麼巧，破局之後這支疫苗就傳出了好消息，世界瘋搶。首批的5000萬劑疫苗，台灣可能連渣都分不到。

為什麼會破局？關鍵在於數量，指揮中心為什麼由有公衛學理依據的覆蓋量滾動成毫無學理依據的200萬劑，還煞有其事的規畫了接種順位，其中的轉折耐人尋味，是受了哪個低能兒的指點，必須揪出來讓他負該負的政治責任。

這一轉折破局，讓台灣沒法在第一時間獲得延續防疫成績的優雅工具，邊境沒法解封。老百姓變得很可憐，想出個國必須接受動物檢疫待遇，依附於能夠自由進出國門的權貴，如阿扎爾身後，小老百姓如同寵物，還要關14天才能回家。老百姓這麼悲哀的犧牲，只為成就官員的防疫神話，用於大外宣，而錯誤可能只出在一個低能兒給指揮中心出了餿主意。那低能兒大家都很想知道是誰。

BNT這支疫苗台灣是真有必要取得，既然原始的接觸對象是政府，東洋又已協助政府排除了疫苗進口的相關阻礙。雖然已過疫苗採購的黃金時間，只要原始渠道還在，希望就還在。話說「解鈴還須繫鈴人」，政府能不能再為人民彎腰解一次鈴，就看政府的誠意了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）