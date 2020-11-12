台美雙方日前同步宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」將在本月20日舉行。然而在川普總統連任失敗下，召開此一會議，實質效果頗令人存疑。

川普總統即使至今仍拒絕承認敗選，並提起選舉訴訟以及要求部分州重新計票，卻提不出明確的證據，且票數有相當差距，翻盤的機率甚低。拜登在大勢底定後宣布勝選，已獲得數十國的元首恭賀。

民主國家執政黨敗選後，政府即進入看守狀態，不應繼續從事國家重要政務。美國國務卿蓬佩奧選後對外宣稱，將把政權移交給「第二任川普政府」，不久旋即宣布要召開「台美經濟繁榮夥伴對話」，似乎有意提升台美關係。然選前派次卿來台訪問，僅能進行閉門會談，可謂毫無實質進展，何以敗選後兩國關係能瞬間大躍進？足見此次對話的時間與動機政治性操作痕跡鑿鑿。

此外，AIT指出，本次對話將討論美台強健經濟關係中重要的議題，包括：鞏固供應鏈、乾淨網路及5G安全、半導體、基礎建設開發、投資審查、婦女經濟賦權、衛生安全，及科學科技合作等八大議題。

不過這些議題多屬美方關注的議題，而我方最想談的台美FTA與疫苗取得等卻付之闕如。蔡政府大張旗鼓的開放萊豬，就是要促成兩國的FTA或BTA；台灣防疫縱然相當成功，卻難以取得疫苗，有礙後新冠時期的邊境開放。既然是兩國對話，就應該同時納入雙方關心的題目，而非由美方單方面決定。

吾等可從此次主談者僅為副部長層級，就可預期難有突破性的進展，頂多是政策性的宣示。但我方似乎有高度的預期，蔡英文總統宣稱：「這是台美關係重大里程碑」，外交部長吳釗燮12日在立法院備詢時表示，期盼對話結束後，能簽署一份合作意向書（MOU），讓對話成為台美機制，不論哪個政府上任都能尊重該機制。

就算會後真能如政府期待，兩國能簽署一份MOU。惟MOU本來就沒有實質的效力，更何況是與看守政府簽訂的意向書，如何期待新政府會認真看待？

民進黨選前全面押寶川普，政治人物公開挺川普就算了，駐美代表處也公然轉貼川普的助選文，親綠媒體尚大量宣傳未經證實的杭特‧拜登黑新聞，並影射拜登家族與大陸的關係匪淺，並被NBC與《華盛頓郵報》等美國媒體揭露。拜登團隊雖然沒有公開批評，但相關離譜的行徑都已看在眼裡，儼然埋下一個未爆彈。

執政黨不思如何修補與新政府的關係，還配合即將下台的川普政府，演出這場對話秀，恐進一步得罪新政府。假設是因不好拒絕川普政府的邀約，起碼也應堅持納入我方關注的議題。自願擔任敗選政府的棋子，愚不可及也。（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）