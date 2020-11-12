選美比賽中，各國參賽佳麗因為儀態占比60分、機智問答40分，無不卯足全勁，重金打扮，正當穿著禮服走上展示台時，台下評審委員竟然將評分表的儀態改為40分、機智問答60分。這種情況你能想像嗎？是的，NCC現在就在做這件事。

NCC在11日修改「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，其中改變最大的是「內部控管機制與自律組織運作之執行情形」項目由8分改為20分。對此NCC發言人解釋說，公布評分表目的是為了「法制化」，沒有「針對性」。但首先，衛星電視台審照是一般許可，不屬於特許審查，應該如一般商業執照管制措施，採「原則許可，例外否准」方式，縱使公布評分標準也不應該更改配分標準。縱使有必要須改評分標準，也應該有施行日期，不能一公布就適用，這樣完全不符程序，會讓民眾措手不及。

依據《中央法規標準法》第18條，行政規則之適用原則，除法律另有規定外，基於法律不溯及既往原則，係採「實體從舊、程序從新」之原則，亦即規範人民權利義務得喪變更之實體法規，於行為後若有所變更時，應適用行為時的法律，這是法學中維護法律安定性的ABC原則。評分表視同行政規則，中天電視既然已在10月針對各項評分送件，就應該依照當時送件時的評分表評審，如果NCC執意立刻用新的評分表，就違反法律不溯及既往及信賴保護原則。

更何況，修改後的評分標準明顯違背NCC「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定，NCC刻意調高「內部控管機制及內容編審制度」為20分，占該項達50%，這種修改顯然是為了中天量身定做，更違反相關辦法規範及NCC評分比例之行政慣例，難道法律人NCC主委陳耀祥沒有注意到嗎？

大法官釋字第636號提到「基於法治國原則，以法律限制人民權利，其構成要件應符合法律明確性原則，使受規範者可能預見其行為之法律效果，以確保法律預先告知之功能，並使執法之準據明確，以保障規範目的之實現。」，從「執法準據明確」就是讓法律產生可預測性，人民不至於因為政府施政朝三暮四而無所適從。而行政程序法第8條「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」如果NCC因為上次聽證會的諸多瑕疵，想撤照又擔心無法杜悠悠眾口，所以轉而想藉由改變評分表配分，讓評審委員有藉口，台灣還是法治國嗎？

台灣的頻道自從開放民營後，各種言論型態百花齊放，而NCC被賦予獨立機關的角色，「絕對的公正」就是機關的任務，而《行政程序法》第6條也明訂行政機關除非有正當理由，不得為差別待遇，這就是「平等原則」。不過從NCC對各台的亂象都只發出警告，而中天卻要承受數百萬的罰鍰，再從聽證會的偏頗詢答，加上如今NCC竟可以巧立名目修改評分表，可知中天的換照恐怕凶多吉少。

美國大選讓台灣看到各媒體雖然立場不同，至少還有最低的道德底線，但在台灣，NCC這樣的「獨立機關」卻拋棄最核心的公正理念，刻意修改評分表，只為套殺中天，NCC真的要淪為「髒兮兮」了。（作者為律師）