美國大選前先生問我：「川普與拜登誰會贏？」我說應該是拜登吧！主流媒體民調顯示拜登在全國及各州都呈壓倒性的領先。雖說2016年主流民調慘遭滑鐵盧的餘悸猶存，堂堂民調祖師爺的美國豈能吞忍此奇恥大辱，民調界因此還發表檢討報告。選前並信誓旦旦比較今年與4年前差異，強調拜登享有「堅實」的領先，所以我以為民調界應已修正錯誤，做了正確預測。沒想到，4日晚間一開票，主流民調再次被狠狠打臉。

這不是意外，而是民調界系統性地低估了川粉／保守派選票。今年民調界以已決定支持對象者的比例比往年高，且對教育程度此人口變數加權，讓外界誤以為隱性川粉的問題已解決。但民調界又錯了：社群媒體興起，讓川粉可在同溫層裡大鳴大放，不屑對主流媒體表態，故拒訪率偏高，加權也無法改善。且民調機構過早封關及預測，無法處理後來表態或改變意向者，造成失誤。可見選民心態已徹底改變，使得科學化的抽樣民調失效了。

這使我想到2018年監測台南市長選舉民調的情形。由於年輕族群在民調中往往被加權兩到三倍，失真太嚴重，且他們投票率偏低，故我大膽地揚棄台灣民調界通用的加權數字。其次，投票不像民調僅動嘴表態，是有成本的，故應著重在有投票意願者的支持度，而非全體選民。第三，選情變化迅速，必須監測到投票當日，才能正確估計。結果我們內部修正數字與實際得票率僅有2%的差異。

固然從後設角度言，拜登與川普在激戰州如賓州、威斯康辛州、喬治亞州及亞利桑那州的得票差距皆小於1%，遠低於民調通用的誤差區間（?.5%），即測不到的死區，而不是民調不準。但ABC電視網與《華盛頓郵報》10月底調查威斯康辛州戰況，預測拜登領先17%；及原先預測可翻轉的佛羅里達州和德州，川普反取得3～5%的勝選，這些離譜的例子說明所謂的科學量化民調是如何的不科學，只看數字的民調專家也不過是玩弄數據的江湖術士罷了。經過兩次大選挫敗，民調界勢必要建立另類方法論，讓新的神祗顯靈，如同蓋洛普1936年正確預估民主黨的小羅斯福勝選一般，否則未來4年民調將從競選行業中除名。

民進黨被外界質疑押錯寶之際，小英應也頗感委屈，在這麼激烈的選舉中，川普本就有濃濃的連任機率，何況川普內部民調也顯示會贏。只能說上帝也玩平衡遊戲，上次運氣送給川普，這次就給拜登。而台灣婆娑島國，是沒有本錢與上帝對賭的。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）