據《共同社》報導，在民主黨候選人拜登當選的情況下，日本將暫緩首相菅義偉的首次訪美行程，直至明年1月20日拜登就任。此是否意味菅內閣在美國總統大選中，偏好現任總統川普連任，亦或看淡未來的美日關係？其實不然，川普2016年當選之初，安倍即異於過往對美外交的操作，在川普就職前訪問紐約，赴川普大樓與候任總統進行會談，應是日本對非典型政治人物川普的陌生與缺乏信任，為顧及日本外交的基礎，安倍須預作因應。

拜登主政美國，雖非「歐規拜隨」，但曾為歐巴馬總統的副手，日本對拜登並不陌生，且前美國東亞暨太平洋事務助理國務卿，歐巴馬政府的印太政策核心幕僚坎貝爾可望進入白宮輔政，其對日及印太政策亦不致令日本嚇一跳。

因此，菅義偉上任後的首次訪美無需急於一時，可由日本相關省廳官僚或政務官先行與拜登的治國團隊接觸，蠡管美中關係的未來走向，預畫日本外交政策的調整，再由對外交事務較生疏的菅首相粉墨登場。

哈佛大學榮休教授傅高義警告指出，由於川普之前的紀錄太差，敗選後，不知會採取怎樣的舉動，「全球須慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，此將是一段非常危險的時刻。」美國有線電視新聞網（CNN）警告，川普連任受挫，美國將面對現代政治史上「最瘋狂的72天」。在川普僅餘約70天的任期中，日本須謹小慎微，以避免個性難以捉摸的川普在卸任前出招驚人之舉。

其實，川普所持「美國第一」不僅使得美中關係不睦，亦動搖戰後美國所建構的同盟體系。拜登批評川普貶低、削弱，並在某些情況下拋棄美國盟友及夥伴，川普發動敵我不分的貿易戰，傷害美國中產階級。此外，川普退群國際多邊組織亦損及美國與盟國間的關係。在「唐納德‧晉三」的熱絡中，潛藏日本對川普的不信任。

拜登認為，美國占世界經濟的25%，但美國的手指戳到其所有盟國的眼睛，不利於形成對中國的國際壓力。拜登在勝選演說中矢言，恢復美國的靈魂，重新贏得全球的尊重。日、韓及北約等盟國亦期待拜登能恢復美國在國際的領導角色，修補與盟國的信賴關係。

菅首相祝賀拜登當選時，期待與美國進一步鞏固美日同盟關係，因「唐納德與晉三使同盟更偉大」，僅為安倍首相應對川普的「建前」（客套話），難掩在「美國第一」下「同盟萎縮」加速的事實。

菅義偉想為拜登外交「初登場」的座上賓，重修美日同盟中無可或缺的信使，但《紐約時報》專欄作家克魯曼認為，拜登想撥亂反正，修復「川普主義」對「美利堅治世」的破壞並非易事。川普陣營策士史密特直言，「川普敗選，但川普主義可沒輸」，政黨輪替不是仙女棒，「川普主義」仍將在美國社會餘波盪漾。菅首相仍須謹慎盤算對美外交的可能風險，堅定「自主外交」的步伐。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）