台北市長柯文哲12日赴行政院出席院會，並就開放萊豬一事當面向行政院長蘇貞昌提出2個原則和4個具體建議。這是政府決定全面開放含瘦肉精美豬後，閣揆與地方首長第一次面對面直接進行溝通，自然引發外界高度關注。

行政院發言人丁怡銘會後公開表示，其實台北市舉辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛云云；丁怡銘還語帶嘲諷表示，如果有問題，「相信台北市的副市長黃珊珊也不會去頒獎吧！」

蘇揆才剛在院會裡回應柯文哲的建議，表示會要求農委會和衛福部進行研究，一副很有善意的樣子，不料院會一結束，丁怡銘竟在背後放此冷箭。

丁怡銘的發言非常不當。他憑什麼一口咬定北市牛肉麵節的冠軍使用的是美牛，而且是萊牛？他是想整垮台北的牛肉麵店嗎？難怪日前農委會主委陳吉仲早有預言，不只牛排館，連牛肉麵店都要關門。丁怡銘的發言立即遭到冠軍店的直接打臉，北市牛肉麵交流協會也隨即加以否認，並直指這個政府只會作秀。

國民黨近日在臉書揭露豬吃了瘦肉精之後會發生顫抖等副作用的影片，農委會主委陳吉仲怒斥影片百分之百是移花接木，還揚言移送警政單位。難道他不知道相關影片在網路上流傳很久了嗎？他是在發什麼飆？動輒拿法辦嚇唬老百姓！

這個政府對自己同胞又凶又狠、胡言亂語隨便栽贓，對外人則是軟趴趴沒半撇，還主動開放萊豬、用洪荒之力宣傳，深怕國人吃不到萊豬似的。

揭露資訊、充分溝通，本來就是政府施政最基本的工作，沒想到，蘇貞昌領導的行政團隊不但做不到，還要背地裡捅地方政府、捅牛肉麵業者一刀，真是可惡至極。