備受各方矚目的新一輪行政院組織改造方案，據報導目前整個的改造架構已大致底定。除了確定將新增數位發展部之外，另外還包括國家通訊傳播委員會（NCC）的改制，以及科技部、公共工程委員會和原子能委員會的轉型等。行政院並將力拚在立法院本會期結束前，能夠將新的組改法案送請立法院審議。

檢視堪稱這一輪政府組織改造最大亮點的數位發展部之增設案，規畫構想其核心業務將包括發展數位經濟、提升數位服務及提供資訊通訊安全等三大領域。因此立即面對的就是要整併目前散處在NCC、經濟部、交通部及國發會下屬的相關業務單位，以及將直屬行政院的資安處予以併入。然而，這種涉及跨部會的單位整併其實是知易行難。第一輪政府組改規畫設置環境資源部，就是因為牽涉到內政部、經濟部、交通部、農委會及環保署等不同部會的整併，從方案提出前後延宕逾20年，迄今仍未能搞定，就是最好的前車之鑑。

所好的是，數位發展部的設置，至少不會引發NCC的反彈抵制。而行政院資安處一旦併入數發部，還將升格為資安署，自然也將為資安處所喜聞樂見。然而，未來數發部的設置，是否就此步入坦途，可能仍待觀察。其中的癥結包括規畫將併入數發部的經濟部、交通部和國發會的下屬單位，這些相關部會是否會基於本位觀念而重蹈環資部的覆轍？其次則是分屬經濟部督管的資策會，NCC督管的電信技術中心、網路資訊中心等官方性質的財團法人，是否也要配合組改由數發部督管，同樣也存有變數。

除此之外，更值得反思的是，何以NCC在這次的組改方案中，竟如此大方的同意將通訊傳播產業及輔導業務劃給數發部？說穿了其實只是凸顯在當年規畫設立NCC時，本來賦予其應輔導通訊傳播產業的發展。但因為歷年來NCC委員的組成結構，始終缺乏具資通訊傳播產業發展、經營的專業能力與經驗，因此面對組織法所賦予的此一核心任務，準確來說其實等於是繳了白卷。NCC只會聚焦於監督、管理資通訊業者的傳播內容，進而引發外界質疑是否成為政府干涉新聞自由、打壓傳播媒體的工具？然而在NCC丟掉輔導傳播產業發展的燙手山芋後，未來承接的數發部，是否果然有能力可以輔導數位經濟的發展，自然又將是一個充滿懸念的未定數了！

新一輪政府組改另一個受關注的焦點，則是擬將科技部轉型為前身國科會的「委員會」層級，正名為「科技委員會」。行政院強調，之所以做此改變，主要是為強化政策橫向跨部會的協調功能。於此，姑且不論科技部的名稱由「部」轉為「委員會」，已經創下行憲以來的首例，與過去文建會轉為文化部、國科會轉為科技部的「模式」大相逕庭。更關鍵的是，行政當局的說詞，認為可因而強化跨部會協調功能，其實正好凸顯行政院的各部會本位主義積習牢不可破。但誠如科技部長吳政忠在答覆立法委員質詢所言，成立數位發展部或數位發展委員會，其實各有優缺點。他坦言若是委員會形式，比較可以跟其他部會橫向協調；而若成立新部會，則會有更好的執行力。而以從國科會改制為科技部的經驗來看，科技界人士評價在科技部成立後，學術界反因而強化產學合作扶植新創的量能，因而對於科技部的再度改制多持保留態度。凡此足見政府組改所涉及的部會轉型或跨部會整併，如果只是一廂情願的認為可收提升協調功能或更佳執行力的效應，到頭來恐怕還是難改公務體系本位主義與自掃門前雪的病灶，最終的改革成效也就難以樂觀期待了！

至於同樣列入新一輪組改方案的其他單位，包括將現有的公共工程委員會，擬轉型改制為公共工程總處，和主計總處、人事行政總處並列為「總處」層級的行政單位。以及將原子能委員會轉型為核能安全委員會。這兩個組改個案，前者在交通部改制為交通與建設部後本來就規畫因業務整併而裁撤，後者在非核家園落實後同樣也有是否需繼續存在的考量。但最後竟然透過由「委員會」改為「總處」，或把組織的名稱略做改變就繼續保留。說穿了自然是避免這兩個單位相關人員反彈，而無視組改的本旨應是精簡組織，提升效率！

而最後一個值得正視的問題則是，目前的行政院組織法明訂行政院下屬的二級機關，包括14部八會三獨立機關、一行一院及二總處共29個機關。但如果新一輪組改完成，則將成為15部九會五獨立機關，以及一行一院及三總處共34個機關。如果未同步修改行政院組織法，則包括新成立的數位發展部、公共工程總處等將成為於法無據的「黑」機關。

(工商時報)