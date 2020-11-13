民進黨以宣傳起家，也一向以此自豪，重掌執政權之後更變本加厲，不斷踰越分際，妄圖進一步宰制媒體，操控輿論，而且手段低劣，愈趨惡質下流，終於被看破手腳，自食惡果。行政院發言人室近來一連串的出包醜態，其來有自，如果民進黨政府不能懸崖勒馬，調整心態與做法，恢復民主多元社會正常的運作模式，反而讓政府與媒體的關係繼續扭曲、惡性循環下去，未來勢必導致更難以收拾的後果。

行政院發言人室幕僚才被抓包，以公共資源製作梗圖，提供親綠網紅、粉絲社團作為修理在野黨的材料後，行政院發言人自己居然馬上跟著出包，為求表功而躁進，引用錯誤資訊公開反諷台北市長柯文哲，結果反而自取其辱，鬧出更大風波。

政府小編製圖攻擊政敵

俗話說，天作孽猶可為，自作孽不可活，動輒喜歡扣人假新聞罪名的蘇內閣，最近為了護航萊豬進口，自己卻常常引用錯誤的資訊，以及模擬兩可的說法，意圖魚目混珠、瞞天過海；不料不騙還好，撒謊矇混之後反而越描越黑，在網路發達、資訊充沛的網路社會裡，許多謊言很快就會被戳破，而且還造成更多無辜的民間業者受害。

柯文哲親赴行政院會建言，呼籲政府對萊劑美豬應「源頭管理、明白標示」，並加強與民眾的風險溝通，不料行政院也是「有備而來」，卻不做政策的理性溝通宣導，反而發動突襲，發言人丁怡銘立刻召開記者會指稱北市牛肉麵節用的就是含萊劑的牛肉。此舉用意甚明，一是倒打柯P一耙，二是想反證萊豬也無害。

行政院以為此招「一石二鳥」很聰明，結果卻在眾目睽睽下，被證明自己才是糗到爆的笨蛋！在店家出示萊劑零檢出的證明後，丁怡銘趕緊道歉買麵賠罪，卻又留下公帑核銷的尾巴，完全是糗上加糗。事前罵人的資訊查證不實，連出事後的道歉也不漂亮，行政院此舉既失去公信力，還無端傷害了無辜的牛肉麵店，絕對是偷雞不著蝕了整袋米！

問題是，行政院如此胡亂發布假新聞，就可以不追究？一向愛震怒拔別人官的蘇揆，這回碰上自己子弟兵犯錯，怎麼就變得和顏悅色，還稱讚他知過能改？這叫被蘇揆罵過、拔過官的公務員情何以堪！

在此之前，行政院發言人室小編被媒體目擊，直接在立法院議場製作攻擊國民黨立委與指控媒體造假的網路梗圖，隨後便被親綠側翼與臉書粉專轉發，這件事更是令人細思極恐。首先，小編們領的是行政院的薪資，立法院依法監督行政院，小編們居然違反行政中立作梗圖，用公家資源、納稅人的錢給網軍提供「子彈」攻擊立委與媒體。其次，這次是被媒體當場抓包，小編們竟然膽大包天到公然在立法院議場「作業連線」，試問暗中運作時豈不更無法無天？第三是最可怕的，過去都說綠營網軍是側翼、1450是別動隊，搞了半天，親綠網軍根本是如臂使指的編制內戰力，指揮中心就在行政院內，蘇揆莫非就是「網軍頭」？

只維護自己喜歡的言論

面對社會的高度疑慮與在野黨的猛烈抨擊，蘇貞昌可以擺出一副「豬都被你們煩死了」的倨傲嘴臉；對於開放萊豬是否為我方主動，外交部也敢用一紙公函要求媒體「更正」並未錯誤的報導，這其中隱含的正是當前媒體正常守望環境、監督政府功能的弱化。而當政治網紅化、政府小編化、社會民粹化越來越氾濫、越麻木人心的時候，社會多元的異議聲音愈形珍貴，具備批判監督功能的媒體也愈顯需要！

因為特定新聞電視台的審照事件，新聞與言論自由最近成為社會關注的焦點，而其中最值得釐清的是，維護自己不喜歡的言論才是真正的言論自由，如果只維護自己喜歡、聽了爽的言論，那還叫做什麼自由？還需要誓死捍衛嗎？言論自由絕對不是民進黨獨享的特權。「只許政府大內宣，不准人民論是非」，是現在正在形成的狀態，如果整個社會變成噤若寒蟬的一言堂，更大的悲劇必將接踵而至，難以挽回。