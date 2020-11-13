行政院發言人丁怡銘連續出包，表面看起來是公共政策問題，背後其實是政治，丁怡銘護黨心切醜表態，行政院長蘇貞昌一心戀棧，不肯優雅下台，都是政治動機，星星之火迅速蔓延，背後也是政治。

丁怡銘指「皇家傳承牛肉麵」採用含萊劑美牛，企圖為萊豬護航，其實是暗黑台北市長柯文哲反萊豬「說一套做一套」，是政治動機，偏偏皇家傳承牛肉麵的牛肉不含萊劑，丁怡銘只好道歉，並買了100碗牛肉麵，向業者致意。

買牛肉麵表示失禮，是很好的公關操作，卻很快被人抓包，不但用行政院公費買麵，還差遣祕書跑腿。前前後後，丁怡銘犯了三大錯，第一，不該一邊指責在野黨搞「假新聞」，卻轉過身用政府資源拿「假訊息」攻訐在野黨。

第二，不該用公款為自己犯的錯賠罪道歉，有貪瀆之嫌。第三，他不可以為私務差遣祕書跑腿，民進黨在野時反對官員的家人使用公務車，執政後自應嚴以律己，丁怡銘公器私用卻不以為恥。

看來丁怡銘已陷入「莫非定律陷阱」，只要會出的錯就一定出錯，倒不是丁怡銘笨，人非聖賢孰能無過，而是因為丁怡銘已經掉入陷阱，太多人虎視眈眈，等著抓他的包，然後放大，小錯動輒變大錯。

丁怡銘是行政院發言人，但真正落入「莫非定律陷阱」的是蘇貞昌。去年蘇臨危受命，原只是過渡內閣，但2020年選戰行政院戰功彪炳，蔡總統一時不便換掉蘇，暫由他續任。

但這半年，蘇貞昌屢屢侵犯總統職權，對兩岸、外交、國安話題指指點點，卻又心存戀棧，漸惹人厭。許多人抓丁怡銘的包，目的在出蘇貞昌的醜。對蘇貞來說，權力一直是他脫不掉的魔戒。

2006年扁家捲入貪腐風暴，蘇與新系聯手逼宮阿扁下放權力，最後臨門功虧一簣，反遭扁系人馬掀起黨內鬥爭最激烈的「十一寇」事件，導致2008年立委選舉新系多人落選，民進黨受創極重。

蘇貞昌霸氣有餘，但政治智慧不足，常常誤判形勢，民進黨這顆太陽還能搶光多久？