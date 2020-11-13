世界衛生大會（WHA）於11月9至14日以線上方式復會。蔡總統日前在推特發文表示，此次世衛大會前，共有美、日等40餘國、超過1600位國會議員及政要，力挺台灣參與WHA。

猶記得今年5月世衛大會前，蔡政府也曾動員友邦為我提案，並邀請眾多國際人士發聲支持，結果功敗垂成。當時外交部長吳釗燮說，如果能加強支持台灣的聲量，台灣參與WHA的目標就愈來愈接近。但此次蔡政府動員的聲援陣仗極為浩大，叩關卻仍然失敗。

WHA首日，諾魯、史瓦帝尼在總務委員會中發言，建議大會邀請台灣參與，但會議主席拒絕將本案列入大會議程。進行全會時，馬紹爾群島及宏都拉斯又在會中重申將台灣納入世界衛生體系的必要性。但是會議主席用「二對二辯論」方式處理，在古巴及巴基斯坦發言反對後，全案就此結束。

過去4年，蔡政府一再以中共阻擾為由，向國人解釋，為何2009至2016年，台灣連續8年獲邀參加WHA，而蔡總統執政後，台灣卻無緣與會？但重點是，蔡政府到底有沒有辦法讓台灣重返WHA？

蔡政府年復一年動員邦交國，邀請友好國家為台灣發聲，作法陷入單向思考，很可能引發負面效應。

世界衛生組織是聯合國體系中的專門機構，以台灣目前與聯合國的關係，世衛組織不可能接納台灣。此次大會，會議主席用「二對二辯論」方式處理，顯示世衛組織已經覺得厭煩。因為大家深知台灣參與的問題根本無法在WHA中解決，更多的發言與辯論只是浪費大家的時間。

參與外交談判者都知道，場外的協商比會議桌上的辯論更重要。雙方在場外建立的共識，才是達成協議的關鍵因素。台灣想要重返WHA，唯一的途徑是先與對岸協商，訂出雙方皆可接受的方案。但蔡政府不肯面對現實，企圖繞過北京，直達日內瓦。每年盲目發動大量國際人士為我執言，浪費眾人時間，友邦和國際友人心中必定不以為然，久而久之，自然產生厭煩之感。

蔡政府若是繼續維持此種鴕鳥作法的口水戰，固然可以藉此在國內進行大內宣，但恐怕終將引起國際間更大的反感與反彈。

（作者為退休大使）