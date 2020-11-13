川普上台後，美國一直有聯合俄羅斯對付中國的呼聲。川普曾與資深外交家季辛吉有過長談，季辛吉主張要反轉「聯中制俄」的冷戰戰略，改為「聯俄制中」，抑制中國崛起對美國霸權的挑戰。後來雖然受制於國會「通俄門」調查的限制，聯俄制中一直是川普政府的全球戰略構想。甚至到今年7月美國國務卿蓬佩奧在被問到聯合俄羅斯對付中國的問題時表示，「我的確認為存在那樣的機會」。但是拜登上台後，美國聯俄制中的戰略恐怕會有所改變，值得注意。

其實不論「聯俄制中」或「聯中制俄」，對美國而言，最大的夢魘就是中俄結盟。因為中俄結盟就代表世界上最強大的兩個陸權國家的結合，以及對世界島的進一步控制，這對美國這樣的傳統海權國家極為不利。這個威脅對美國而言，比修昔底德陷阱的中美霸權之爭更迫近也更深遠。所以美國前駐華大使芮效儉認為美國把俄羅斯和中國推向聯合，令美國處於三角關係中最差的位置，十分不智。

所以對美國而言，當前要務就是要阻止中俄的結盟，除了離間中俄，就是聯合次要敵人打擊主要敵人。問題是誰是主要敵人，在美國菁英層是有歧見的。對民主黨來說，俄羅斯才是主要敵人。所以拜登在競選時就表示，中國是競爭對手，而俄羅斯才是最大威脅，是美國的敵人。

為何民主黨認為俄國是最大威脅？第一、當然是4年前俄國介入美國總統大選，導致希拉蕊.柯林頓的敗選，餘恨猶存。民主黨認為外國勢力介入美國選舉，嚴重威脅到美國民主體制的運作。

第二，俄國對美國有強烈的敵意，這絕不是冷戰延續，而是蘇聯瓦解後國家分裂，國力大幅衰退；西方資本大舉入侵，巧取豪奪，人民生活水準急速下降。許多俄國人認為當時所接受的資本主義化和自由化的所謂「華盛頓共識」根本是美國人所設下的為了毀滅蘇聯的圈套。俄國人的怨恨，美國心知肚明。 第三，冷戰結束後，美國執意將北約東擴，壓縮俄羅斯的戰略空間，引發俄羅斯的強烈反彈，造成歐洲的不安。

第四，俄羅斯在東歐、中東以及遠東都還有強大的軍事實力與影響力，足以威脅美國盟友與傳統利益。

第五，東歐、中東和中亞被認為是世界島的中心，海權國家是絕不會允許這裡出現一個能夠掌控這一帶的強權，而俄羅斯是唯一有野心且有能力的國家。

相較4年前的美國，在川普的折騰下，美國國力大不如前，盟友對美國的領導力也失去信心。拜登上台的首要工作就是要恢復盟邦的信任，政治風險諮詢機構Teneo Intelligence的顧問涂爾薩就指出，拜登勝出將改善美歐之間的跨大西洋關係，北約也將看到美國的新承諾，這將受到歐洲的歡迎，但這樣的結果基本上對俄國是不利的。 2014年烏克蘭危機期間，就是時任副總統的拜登努力推動對俄羅斯制裁，未來不排除美國對俄國實施新一輪的制裁。鑑於俄國又被指控干預今年大選，遭受新制裁的可能性也在增加。

美國要恢復歐洲盟友的信心，重返歐洲的可能性極高，這也是為何美國媒體一宣布拜登贏得過半選舉人票數，歐洲盟友就迫不及待紛紛致電祝賀拜登勝選的原因。美國已經沒有能力同時經營歐亞兩面戰場，面對未來美國可能出現的戰略西移或收縮，一度被川普捧上天的台灣，如何接住自己，將是未來的一大挑戰。

（作者為退休大學教師）