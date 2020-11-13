行政院長蘇貞昌率領執政團隊衝衝衝、推廣萊豬用力過猛，果然出了紕漏。行政院發言人丁怡銘說謊不打草稿，造謠冠軍牛肉麵使用含萊巴多巴胺的美牛，業者強烈抗議並提出檢驗報告，證明店內未使用萊牛。事後丁怡銘以訂購100碗牛肉麵表達歉意，又被發現帳單上竟然有行政院的統一編號，等於是發言人講錯話、全民埋單請吃牛肉麵；丁推卸責任稱是祕書「習慣性」在結帳時打上行政院統編，不是他授意的。外界不禁聯想，這位祕書到底「習慣性」幫丁怡銘報了多少公帳？

丁怡銘的道歉顯然弄巧成拙、效果不佳，蘇貞昌只好親自出馬，也去冠軍店吃碗牛肉麵，邊吃邊讚美。問題是，就算達官顯要能到某家麵店消費，但發言人的有毒言論卻已波及全台牛肉麵店的生意，另一家遠在台東的冠軍牛肉麵店生意就掉了7成，這樣的損失店家要找誰來賠？

面對丁怡銘胡言亂語造成店家巨大損失，身為長官的蘇貞昌竟然說，既然他已道歉就是知錯能改，「那大家就不要再無限上綱了。」如此護短包庇的態度令人憤怒。事實上，丁怡銘是連三錯。第一錯，院會一結束後就用陰險的招數攻擊台北市長，挑起中央與地方之間的矛盾；第二錯，為了進行政治操作，竟然引用錯誤資訊，對業者造成傷害；第三錯是用公帑下單。如果不是因為他把發票po上網後被抓包上面有行政院的統編，那這100碗道歉牛肉麵，最後會是誰埋單？一連三錯，哪來的知錯能改，道歉的誠意何在？

蘇揆一向被認為是「酷吏」，罵人毫不留情面，連一個醫院院長不知道醫院裡有幾個停車位都會被他當面羞辱，結果自己選的發言人傷害了北市府和民間業者，蘇卻變得寬宏大量了？

當然，或許要求蘇貞昌應該好好管管丁怡銘是太為難蘇揆了，畢竟蘇自己平日說話就常酸度破表、刻薄無情，因為幫蘇製作「一粒卡臣」的宣傳而一戰成名的丁，也只是有樣學樣罷了。

2018年9月反深澳自救會長陳志強遞交陳情書給當時參選新北市長的蘇貞昌，蘇竟用力拍打陳的肩膀、肚子。連在競選時，蘇對與自己意見不同的人民都懶得裝一下親切，這種視民為敵的態度當然會傳給他的團隊。

發言人代表政府發言，一定要秉持真誠、如實傳達，丁怡銘指稱台北冠軍牛肉麵使用萊牛前，他是否做過查證？即使真的確認店家使用的是萊牛，說話時也不應該用那種見獵心喜的口氣，這讓人感受到為官者的冷酷殘忍。更何況實情並非如此。

丁怡銘是整個蘇內閣團隊的縮影，他們只在意有沒有讓政敵受傷，卻絲毫不關心人民的福祉權益。店家淚牛滿麵，大官們卻只知談笑作秀。

（作者為作家）