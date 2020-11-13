雖然普選票與選舉人團票都輸拜登，但美國總統川普仍不承認敗選，其實就算部分地區重新計票也難翻盤。與其說川普不相信自己會敗選，不如說他早已知道大勢不妙，所以選前才會狂鋪選舉舞弊的梗，先給鐵粉洗腦。事實是，他知道自己輸了，但沒認輸的風度，所以使盡手段耍賴。

一個選輸的總統拒不下台，通常是發生在開發中的動盪國家，而不是民主標竿的美國，川普不具眾望，再度刷新了無恥無下限的定義。有朝一日，當選舉終於塵埃落定，美國在新總統領導下試著拉回被川普帶歪的軌道，川普4年帶來的影響，也絕不會隨之灰飛煙滅。因為川普現象顯示，美國許多民眾心中有很深的怨，就算川普抗拒無效氣呼呼地走人，民眾心裡的那股怨卻不會跟著走，社會撕裂、貧富差距都還在，形成一個可以繼續提取的政治資源。這個基本問題不解決，川普就還能維持政治影響力，其他模仿貓也能有樣學樣。

新教的勤奮精神與經濟自由主義，讓西方世界相信打破階級世襲、開放多元競爭後，只要努力，每個人都有機會實現成功幸福的人生。藉移民打造出新國度的美國，多少人從一文不名發家致富，所謂的「美國夢」，就是任何人都可以在這裡努力實現夢想，而確實也有太多的成功故事，證明一個自由開放的社會，可以讓人充分展現潛能實現自我，過上富足幸福的日子。

但就像銅板有兩面一樣，有光明的一面，背後就緊貼著陰暗的另一面。當大家相信只要努力打拚，就能在人生的階梯上一步步往上升，就算追不上巴菲特，也可以有個安康穩定的成功生活的同時，在「努力就能成功」的背後，銅板另一面寫的是「不成功，就是你的失敗」。過不上理想生活的人便成為人生輸家，對自己失望，對未來絕望，無奈無力又失去自我價值感，會讓人不斷積累著挫折與怨恨。

其實，這個世界完全不公平，每個人的起跑點都不一樣，有的人投胎得好，有人陷在泥坑裡爬不出來。許多美國人念完高中就不再升學，除了少數特別優秀的人才，其他多從事低階低薪工作，他們爬不上社會階梯，連手上的微薄飯碗也朝不保夕，所以憎恨外來移民搶工作，也厭惡把工作機會移往國外的全球化趨勢。2008年的金融海嘯，讓很多人一夕失去所有，民眾發現金錢玩家及政治菁英是永遠的贏家，自己只是隨人踐踏的螻蟻，因此爆發99%vs.1%運動，延續成強大的反建制民粹風潮，川普便搭著這股風潮上了位。

美國的種族問題也是另一個無解。黑人家庭所得是白人家庭的60%，黑人家庭資產是白人家庭的10%，這個差距半個世紀以來沒有縮小過。黑人男性入獄率是1/3，白人男性則是1/17。7成黑人小孩是非婚生子女，32%黑人小孩成長於貧窮，是白人小孩的3倍。非裔族群先天就會面臨貧窮、單親、社會歧視、教育資源不足、犯罪及毒品等各種阻礙，先天就有很大機率成為輸家，心裡深深積著怨恨，每有警察殺死無辜黑人事件，便能引發激烈抗議，種族問題因此在美國社會成為另一個怨恨鍋爐。

貧富與種族兩大怨源，在選舉的情緒煽動下，成了人民與人民之間的勝負對決。這次選舉激出了空前的投票率，卻也量出了美國社會的怨恨溫度，這場選舉有贏家，但懷抱著這麼多怨恨的美國有贏嗎？