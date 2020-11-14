如無意外，拜登（J. Biden）將在明年1月成為第46任美國總統。一般咸認拜登似有機會延續民主黨「前輩」們的路線，讓當前飽受折騰的美中關係能就此緩和，但問題並沒有那麼單純。

過去4年川普總統主政下，美中間的角力不斷，說到底就是地緣政治的摩擦與意識形態的對立，類如過去的美蘇對抗。只是，當前美中雙方在貿易戰、科技戰與金融戰各面向雖劍拔弩張，但美中經貿關係仍較冷戰時期的美蘇關係密切得多，美中利益矛盾卻也得到調和的機會。也就是說，從理性思維出發，兩國走向熱戰極端風險的可能性極低。

然而，同樣從理性角度來看，一戰前的大英帝國與德意志帝國之間，貿易往來十分密切，且隨著二次工業革命帶來經濟繁榮，除了英德兩國政治菁英對立情緒較高外，民間普遍畏戰，英德兩國應無發生戰爭的可能性。但是當德意志帝國著手組建海軍，並著手擴張全球殖民地時，身為海權霸主的英國備感威脅，原料來源與市場去路的生存壓力，加上奧匈帝國王儲遇刺所激發的恐慌與不理性浪潮，最終讓兩國走向戰爭。

近年來中國頻頻在南海、西太平洋進行軍事行動，早已引起美國政界菁英的高度注意，且美中兩國海軍均著手擴張軍備，這種態勢一如當時英德兩國的軍備競賽，亦暗示著重演一戰歷史的可能性正不斷攀升。更重要的一點在於，經過這次激烈的美國總統大選洗禮，民主與共和兩黨對中國的強硬態度已無分軒輊，落實亞太「再平衡」的機會加大，過往冷戰時期促成全球實現「長期和平」（Long Peace）的重要條件已不復存在，美中間的對立只怕會更加激烈。

首先，冷戰時期美蘇互擁核武下的恐怖平衡，是兩國不致開戰的主因。但如今無人機、精準打擊武器面世，瞄準敵國基礎建設與社會穩定的資訊戰出現，大規模的軍隊對抗並非主戰場。正如同今年初美國暗殺伊朗革命衛隊指揮官，又或者像去年伊朗偷襲沙烏地阿拉伯原油設施，都是針對特定點的打擊。也就是說，有限度與節制的衝突只怕更加頻繁，過去避免冷戰轉為熱戰的「核遏止」因素，恐怕無法完全阻止戰爭爆發。

其次，當前國際組織呈現失能狀態，也是另一個促成戰爭爆發的主因。過去聯合國轄下各機構是調停各國爭端的主要國際組織，如世界衛生組織（WHO），以及秉持相同精神設置的世貿組織（WTO）等，都肩負重要任務。但隨著美國傾向單邊主義，甚至揚言退出WTO等組織，並透過人事凍結等方式技術性癱瘓這些機構；今年以來新冠肺炎疫情爆發，WHO遭中國操控的質疑更徘徊不去，相關舉措飽受批評；人權紀錄不彰的中國更成為聯合國人權理事會成員，均顯露出這些二戰後成立的國際機構，已無法發揮其預設功能。

第三，中國不會放棄擴張全球影響力的企圖，讓雙方對抗更難以避免。近年來中國在西太平洋正積極擴張政治影響力，除了與東南亞各國合作「一帶一路」投資項目外，在南海領土爭議上也是毫不退讓，伴隨著香港、台灣議題，中國將擴張領土與民族復興相綑綁，已不存在掉頭煞車的空間。對於早將太平洋視為「內海」的美國來說，中國的作為已直接威脅到美國的既有利益，美國不會對此忍氣吞聲。

最後也是值得密切注意的是，美國政界菁英對中態度，逐漸從避戰轉變為不畏對抗。冷戰時期，美國之所以能藉由自由與繁榮贏得最後勝利，依靠的優於蘇聯的國家治理制度，也是民主法治強於專制獨裁的最佳明證。美國政界菁英深信，民主法治是必須全力守護的核心價值，但一黨獨大的中國崛起，卻令其產生信仰危機。

根據國際貨幣基金（IMF）估算，2019年中國經濟產出規模按美元計價約當美國產出的60～70％，若經購買力平價（PPP）平減，則2015年中國的經濟規模甚至已超越美國。若美國認可中國為新興霸權，等同承認毋須遵奉美國信仰且推崇的民主制度，新興國家也可以達到等同甚至超越美國的經濟成就。對美國政界菁英來說，捍衛民主價值就是捍衛自身信仰，也是維護美國利益的窄徑，若未來美國無法在經濟領域中保持領先，恐怕就必須在其他面向與中國一決勝負了。

展望未來，雖然拜登表達就任後願意在氣候、環境議題上與中國合作，也宣示美國重返國際組織的決心，但這並不表示拜登會扭轉川普的對中戰略方針。因為，除了美國民眾反中情緒高漲之外，民主黨內對中鷹派人士亦所在多有，中國的人權問題更讓黨內無法容忍，美中恐難重回舊好。隨著美中對立態勢難解的想法越發堅定，一旦美中間有衝突發生，還得仰賴拜登核心團隊以理性的態度與機敏的處理手法應對，才能避免美中擦槍走火的極端風險。