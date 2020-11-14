已經領到退學通知的美國國務卿蓬佩奧，接受電台專訪，談到美國對台灣政策時，語出驚人地表示「台灣不是中國的一部分」，並張冠李戴地說，這是自雷根政府時就承認的對台政策，而美國軍售台灣也是中國與台灣之間的承諾。

蓬佩奧「台灣不是中國的一部分」的說詞，和民進黨多年來的主張，若合符節，暗暗呼應。因此，民進黨政府聞訊，矜持謹慎地做出回應。總統府說，「有注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實。」外交部表示，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀。」

也有媒體報導，謂黨政高層喜不自勝地回應，「蓬佩奧的說法，或許與美方傳統的外交辭令略有不同，但實質上，美國的一中政策，不是中國的一中原則。」

相對於民進黨政府矜持的喜悅，幾位美國中國問題專家，包括AIT前理事主席卜睿哲，AIT台北辦事處前處長包道格，都不約而同地指出，美國政府在過去近半世紀的立場，一直是「美國承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知（acknowledge）中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」蓬佩奧錯誤陳述美國的「一個中國」政策，把不同的複雜問題混淆，只會讓外界更困惑，可忽略其談話。

蓬佩奧貴為國務卿，豈有不知美國對華政策的分際何在，豈能不知三公報內容和雷根的6項保證，正是維繫台海和平多年的關鍵因素？明知其非而言是，蓬佩奧困獸猶鬥的發言，豈可忽略？

挪威奧斯陸國際和平研究所創辦人約翰‧加爾通在《美帝國的崩潰》一書中指出，從1890年到2001年，美國在全球各地，總共採取過133項軍事干預行動，包括了67項軍事干預、25起轟炸事件、35起協助暗殺事件、11例酷刑援助事件和23例干涉他國選舉事件。這還不包括2001年以後的藉詞藏匿大規模毀滅性武器，進軍伊拉克、擊殺伊國總統海珊，2011年狙殺賓拉登，2020年用無人機暗殺伊朗指揮官蘇雷曼尼等。

這些干預侵略活動中，美國中央情報局（CIA）都扮演著重要的角色，掌管CIA多年的蓬佩奧，對於美國干預他國內政、離間他國政黨、軍事入侵他國的勾當，絕不陌生。美國大選紛爭混亂之際，蓬佩奧是否將CIA的醜陋經驗移轉到美中台的三角關係？不可不慎。

蓬佩奧一方面表達對川普不離不棄的忠誠，一方面藉著這項不符歷史事實的發言，挑起台海兩岸最敏感的神經。蓬佩奧用心險惡，目標一石數鳥。

一、美式民主遊說政治，大企業的政治獻金是維繫總統制度和國會的重要因素。台海關係越趨緊張，軍售台灣越有正當性。蓬佩奧的發言如能造成台海新一波緊張，美國可對台繼續軍售。除可對選舉期間的金主有所交代外，也為自己謀一後路。

二、川普敗選已成定局，留下的，是千瘡百孔的美國。蓬佩奧的談話，打破美國兩黨外交政策一致（Bipartisan）的傳統，升高了兩黨對立情勢，也會拉高中美衝突，給拜登政府製造更多的混亂和難題。

三、刻意將戰略模糊下的對華政策清晰，轉化成對華政策的模糊，看似強化台美之間若隱若現的聯盟關係，實則不懷好意地將台灣推上中美衝突的正面火線。

四、中國主導、延宕多時的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）即將簽署，蓬佩奧的發言若能激怒中國做出不當回應，RCEP準會員國或將心生警惕，變相地阻撓RCEP的發展。

五、針對蓬佩奧的發言，北京若沉不住氣或是台獨主張者藉機挑釁對岸，台海爆發某種程度的衝突，美軍藉詞介入，衝突螺旋升高，不排除引爆亞太地區的全面軍事對抗。拒絕承認敗選的川普政權，或將趁亂崛起，捲土重來？

蓬佩奧居心叵測，兩岸領導人必須謹慎從事，堅持以和平為最終追求的目標，不因美國政客的挑釁而動氣，不因美國侵略主義者的發言而躁進起舞。畢竟，再過不久，蓬佩奧就不是美國政府的一部分了。

（作者為作家）