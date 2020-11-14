2020美國總統大選開票過程，起伏甚大，高潮迭起，牽引世界人心關注。足證以美國今日實力，仍穩居唯一超級強權寶座，應無疑義，美國人實無必要高舉「美國第一」大旗，甚至為了捍衛「美國第一」而甘與世界為敵，反而自曝「色厲內荏之短，就真正做不了世界老大，這應是美國未來4年亟待補修的「分享」學分，相信也是許多有識之士的共識與期待。

其實，美國做為世界上唯一以基督教義立國的國家，本就應以發揚基督精神，做世界的表率為職志，而非違背基督徒最基本認知的「捨己」大道不由，卻選擇了撒旦的滅亡之道，一切但問何以利己，真的遠離了基督教義的開端，走入了魔鬼的陷阱還沾沾自喜，這是美國人的悲哀，更是基督徒的恥辱。那些善良、誠懇、謙恭、有禮的美國主流核心價值，突然在過去4年中間消失殆盡，取而代之的則是邪惡、奸巧、謊言、妄言、粗魯的低俗「非美價值」，令人不知今夕何夕，更不知昔日優雅令人嚮往的美國芳蹤何處，還是已隨風而逝，永不復返了？

所幸在這次大選中，我們欣慰的看到有良知的美國人，跨黨派的組織起來，集體動員要將那「妖魔化美國」的一幫政客，掃出美國的政壇，恢復我們所熟悉代表正義的美國原貌，重建美國的主流核心價值。尤其，在11月7日晚上總統當選人拜登的勝選集會中，我們看到了拜登與家人溫馨的站在舞台上，他引用聖經經文「醫治有時」，表達美國應從「川普創傷」中，療傷止痛的願望。那一刻似乎已清晰道出了美國以家庭為主與基督精神傳統價值的回歸，象徵了拜登時代與川普時代截然不同的風格將重返美國。

在筆者的印象中，美國的啟蒙教育第一課就是教每個孩子要學習懂得與其他孩子「分享」，玩具要分享，功課學習也可以分享。美國人從來不是自私的民族，只是不知從何時開始，美國變成了不會與世人分享的國家，這是美國喪失自信具體而微的表現。究其原因，可從美國在二次大戰結束後，接連遭逢韓戰、越戰、中東戰爭、阿富汗戰爭的挫敗，深陷危機泥淖之中的焦慮，息息相關。美國的優勢不再，美國已長期無力進行國內基礎建設的更新改造，明顯的落後世界上原本許多不如美國的國家之後，加上國內族群問題與矛盾複雜化的影響，還有美國勞工福利制度的過度保障，美國人與其他新興國家人民的競爭力已明顯下降，而美國政府又長期的對這些「鐵鏽勞工」權益的爭取保障，無所作為，也無能為力。最終導致美國許多製造業的被迫外移，美國勞工成為這種劣勢下的犧牲品，自是不意外的後果。

是以，川普在4年前是第一個為這些「鐵鏽勞工」發聲的美國總統，並大聲高呼「美國第一」與「美國優先」的口號，不可不謂一副高招，正中美國弱勢勞工的軟肋，能夠風起雲湧，絕非僥倖，而是有一定的因素，造成這樣的結果。可惜，川普不知有所節制，變本加厲的突頹演出，以致犯了眾怒，在美國知識界通力合作下，未能成功連任，使得美國免於被舉世拋棄的命運，重回正軌，也是天佑美國。

因此，在美國新政府即將於明年元月就職之際，美國人應該明白，這將不再是任何一個單一國家就可以主導的世界，而是許多國家都可以「分享」的世紀。否則每個國家都高喊自己國家第一與優先的口號，這還會是一個美麗、美妙的世界了嗎？美國人應該重溫「分享」這門課，以溫故知新、堅持到底的態度，面對未來的諸多挑戰。同時，在一個「不以己意凌駕他人之上」的原則下，處理好國際關係，重建互相尊重、互相扶持的新秩序，才是上策。

（國立高雄科技大學前校長）