民進黨政府為了替萊豬護航，全面發動攻勢，早有標準的SOP模式，丁怡銘的「皇家傳承牛肉麵」誣指風波，其實只是整個策略中的一環，企圖藉用一石三鳥的技巧，分頭擊進。一是極力灌輸「萊豬無害」的觀念，以證明政府進口萊豬的決策是完全正確的；二是特別針對台北市長柯文哲，企圖拉他下水，故選在柯文哲甫向行政院報告完畢後，立即開記者會爆料，背後捅柯文哲一刀；三是拿馬英九背書，將進口萊豬等同於馬英九的開放美牛。

這早是計畫周詳的步驟，只顧慮到全面掩護政策，並兼對政敵展開猛烈抨擊的效果，而從未設想到無辜的店家可能會受到波及的下場。劊子手的牛刀，磨淬霍霍，正如莊子中的「庖丁」，在目無全牛之下，大有「提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志」的洋洋自得心態。

試想，行政院發言人是何等重要的職位，在行政院召開記者會，實名指控台北市政府及商家，這又是何等重大的事件，所代表的當然絕非丁怡銘的個人看法，而是等同於行政院團隊正式宣告，也正是蔡政府對萊豬政策的再一次定調。「丁丁是個人才」，選定能言善道的丁怡銘發言人，不過是照本宣科，忠實反應了政府的態度而已。這就如同諸葛亮計議已定，派馬謖守街亭，失守街亭的責任，平心而論，難道諸葛亮不必負責任嗎？這是諸葛亮第一次北伐戰略上的錯誤，即使「揮淚斬馬謖」，也未必能掩蓋其中的謬誤。

馬謖因拒諫而失守街亭，一輩子英名毀於一旦，正如同丁怡銘一著錯手，眾矢交加。丁怡銘可謂是「一錯再錯三錯」，先是錯誤援用了焦糖哥的資訊「指鹿為馬」；其次是誤以為「有錢可使鬼推磨」，竟就想以區區的39000元文過飾非，一副「老子有錢，可擺平一切」的虛驕；三錯是在認錯道歉自罰100碗牛肉麵後，居然會荒謬到觸犯到以「公帳報銷」、「公器私用」的嫌疑，更引起社會的反彈。輿論紛紛，連自家同志都有要其下台的呼聲，處境其實也和馬謖一樣堪憐。

但這個當代馬謖會不會被斬，現在還很難論定；以他的長官蘇貞昌目前的「護犢心態」來說，下場大概不會太過淒涼，即使迫不得已暫時離職，依照民進黨的慣例，如此的一個人才，又是知錯能改的年輕人，不日轉換跑道，再度崛起高升，也是大有可能了，君不見另一個「丁丁」，早已又「蓄勢待發」了嗎？

諸葛亮揮淚斬馬謖的是非，後人評論，見仁見智，大抵諸葛亮是心知自己有錯，雖是愛將，也只能忍痛犧牲，權當代己受過，其悲痛可知；蘇貞昌猶是振振其辭，甚至一片「世人皆欲殺，吾意獨憐才」的婆心，則是自必自恃，渾然不覺自己的政策是有錯的，當然奉行其意旨的丁怡銘也是「可以教化」的，「下次不許再犯」的意思很是明顯：小心謹慎，別再被人抓到把柄了。諸葛亮畢竟是賢相，蘇貞昌難免酷吏之譏，天壤之間是無法比擬的。

丁怡銘的牛肉麵風波，當然必須負起失言的責任，但真正出了問題的是蘇公「解牛」的態度，莊子的庖丁，雖目無全牛，但「莫不中音，合于桑林之舞，乃中經首之會」，其實是「道」的境界；而蘇公的「解牛」，卻是以私人意念行止而已，故不得墮入「技」的詭詐，如此一意孤行地推行政策，未來受害的豈止會是只有牛肉麵商家而已？

（作者為國立台灣師範大學教授）