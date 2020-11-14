美國大選後，大勢已去的川普不肯善罷甘休，躊躇滿志的拜登遲遲無法進入新角色，美國政局走向撲朔迷離。美式民主看似精彩紛呈，與之相伴而生的政黨惡鬥、民意對立、社會撕裂、治理失靈等弊端尤其令人失望。

美國素以民主教師爺自居，此次大選卻是亂象叢生。由於選戰激烈，加上川普很早就開始煽動支持者不接受敗選，因此美國各大媒體紛紛預警選後可能出現騷亂。華盛頓、紐約等美國大都會人心惶惶，民眾搶購槍支彈藥，政府抽調警力，提前部署。一些商鋪更是如臨大敵，用木板封鎖櫥窗，防止被打砸搶燒。選後果然爆發抗議示威，雙方相互指責，劍拔弩張，衝突一觸即發。

美國政治的極化與社會的分裂已到了難以回復的地步。據報導，民主黨籍眾議長裴洛西與川普話不投機，兩人已整整一年沒有說過一句話。參議院在表決川普提名的巴雷特大法官時，民主黨籍參議員竟然無一倒戈，完全按黨派畫線，創151年來的新紀錄。不僅如此，在疫情、經濟、種族等議題上，雙方選民的觀點也是南轅北轍。美國《大西洋月刊》在一篇評論中寫道：「美國已被撕裂成兩個國家，這兩個國家都不會很快征服對方或消失。」

在此背景下，即使拜登最終有驚無險入主白宮，面對7000多萬心有不甘的川粉，想要迅速癒合美國的傷口簡直天方夜譚。更要命的是，今年的大選還未完全落幕，2022年期中選舉已提上議程，2024年又是轟轟烈烈的大選年，傷口剛有好轉又要被硬生生撕裂，如此循環往復。

美國周期性政黨輪替，看似人民當家作主，實際上並沒有解決太多民生疾苦，相反前人栽樹，後人砍樹，國家治理陷入內耗和空轉。當年小布希上台奉行「反柯林頓政策」，與前朝畫清界限。後來歐巴馬以其人之道還治其人之身。川普上台後更是「嫉惡如仇」，將歐巴馬幾乎所有引以為傲的政績付之一炬。如今拜登勝選，必然又要「撥亂反正」。然而，政客們你方唱罷我登場，貧富差距擴大、種族歧視加劇等頑疾卻一個都沒有得到根本改善，更遑論解決。

中國大陸不實行多黨制，也沒有扣人心弦的普選，政治看似一潭死水，了無生趣，卻在過去幾十年裡迅速改善了人民的生活，整個國家欣欣向榮。如果說美式民主是一場拳擊賽，兩黨都以擊倒對手為目的，那麼中式民主就是一場接力賽，歷屆選手心往一處想，勁往一處使，一棒接著一棒跑，確保國家始終處於前進的方向，並不斷趕超對手。

中式民主雖然少了些花拳繡腿，卻是實實在在的民主。比如，明年即將正式出台的十四五規畫就不是中共獨斷專行的產物，而是開門問策，集思廣益的成果。其中網友留言就達到100多萬條，共計1000多條建議。最後中共中央文件共修改366處，覆蓋各方面意見和建議546條。這恐怕是連美式民主都望塵莫及的。

不必諱言，美式民主的上述毛病在台灣基本都出現了，有些甚至有過之無不及。台灣有識之士應當有所自省，同時對中式民主作出新的評估。