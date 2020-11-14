蘇內閣為了闖關萊豬，誣陷業者使用萊牛，在食安高漲的年代，這頂帽子一扣形同定對方死罪；若非業者能提出檢驗報告，恐將等著關門大吉。如今，蘇貞昌、丁怡銘為求自保，拉下臉登門道歉，但對比幾天前將業者信譽踩在地上、不惜欲其死的殘酷模樣，這場吃麵道歉的政治公關，背後盤算是冷血至極，讓人不寒而慄。

為了讓瘦肉精肉品成功輸台，整個民進黨從上到下，從南到北，正陷入一種黑白不分的盲目狀態。

高雄市議會日前在國民黨以人數優勢下，通過《食品安全衛生管理自治條例》修正案，明定市內販售肉品必須「瘦肉精零檢出」。結果，民進黨市議員林智鴻卻說此舉是「犧牲高雄市民健康，國民黨應向市民道歉。」那是否意味著吃瘦肉精可以促進人體健康？

行政院為合理化萊豬政策，由發言人召開記者會，以超大字體寫著「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」。難道官員會不曉得這句話一出去，店家聲譽就此破敗，必將陷入倒店危機嗎？犧牲百姓，只為捍衛政策，也太沒人性了。

更難以置信的是，當造假事跡敗露，蘇貞昌、丁怡銘像是把大家當笨蛋，以為只要去吃碗麵、捧個場就能平息眾怒，以為3天前那副撲殺業者的狠勁就能船過水無痕。問題是，若非當事人有本事提出瘦肉精零檢出報告，不就早已淪為萊豬政策的祭品了嗎？到底蘇、丁二人臉皮是有多厚，才敢若無其事的踏進店門？

「告訴民眾，明瞭政府做些甚麼；反映民情，希望政府做些甚麼。」這兩句話，高掛在行政院裡頭。看看蘇內閣的所作所為，真是無比諷刺。