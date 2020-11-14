民主黨拜登將入主白宮，相較於共和黨川普，拜登與民主黨更具環保意識，他在參選時就宣布，當選後將實現2050年「零碳排」目標；上月日本首相菅義偉、韓國總統文在寅相繼宣布「零碳排」目標，大陸國家主席習近平則在9月間聯合國大會承諾，大陸將在2060年實現「零碳排」。「零碳排」儼然成為全球大勢所趨。但台灣在做些什麼呢？蔡政府在砍樹百萬、增建火電機組！

如果要問21世紀人類最重要的課題，溫室氣體排放造成的全球暖化與氣候變遷，必然是首要課題；暖化帶來的效應已顯現在所有國家民眾的日常生活中：近十多年來，各地極端氣候頻繁，威脅生命財產，造成各國龐大的損失；各國有紀錄以來的前十高溫，幾乎都出現在近十多年。也因此2015年、全球195國達成減碳、減排的《巴黎氣候協定》，各國提出減少排放的承諾，希望把氣溫上升控制在攝氏2度以下，如果暖化持續造成海平面上升，許多島嶼、大陸沿海都會被淹沒，全球將產生數億的氣候難民。

台灣離零碳排越來越遠

這一個透過全球各國的努力減碳、避免人類災難的計畫，在川普上台後宣布美國退出協議時，算是受到重挫，因為美國占全球排放的15%，川普拒絕讓美國參與減量，當然不利減碳。不過，歐洲國家決定繼續支持減量，甚至作為開發中國家的中國大陸，也承諾繼續遵守《巴黎氣候協定》，並因此得到各國肯定。

今年9月的聯合國大會上，在原有的協議基礎上，習近平提出一個更強有力的氣候目標：承諾2060年前實現「碳中和」（即零碳排）。這個宣布得到各國的肯定，因為中國大陸是全球最大的排放國，如果能實現此目標，對全球因應暖化可發揮關鍵效果。

緊接著，日本10月間宣布零碳排承諾，11月美國大選落幕，下任總統拜登不但承諾零碳排，更決心大幅增加清潔能源支出，提早在2035年前實現「零碳汙染發電」。主要國家紛紛作出零碳排的承諾頭願景時，台灣距離零碳排卻有越來越遠的隱憂。

所謂的零碳排或碳中和，不是指完全沒有溫室氣體排放，因為只要有工業在運轉、有汽機車在跑、有飛機在飛，甚至只要有人類存活，就必然有排放產生。因此零碳排是指使用植樹等自然方式補充等量的氧氣，最後讓人類排放的二氧化碳相抵達到平衡。更具體的作法，則是一方面推動低碳經濟降低排放，另一方面增加碳的回收與抵銷，如發展碳收集與固碳技術、增加造林種樹。

去年台灣碳排減少3.2%，主要是因景氣下滑、能源電力消費萎縮，因此占排放量近半的工業部門碳排減少4.4%、占1成多的電力碳排也減4.5%之故。這種微幅的下降，只要景氣與工業生產上揚，排放量又要增加。

展望未來又更讓人憂心。蔡政府推動綠電並沒錯，符合世界趨勢，近年各國都加大推動綠電的力度，也讓綠電價格下降。但推動方式卻有誤，一個是因急就章想短期完成龐大的裝置容量，結果以遠高於國際事情的保證價格收購綠電，大幅增加民眾用電負擔，其惡果未來將浮現。二來國外都以綠電取代石化燃料發電（即火電），藉此快速減少碳排，但蔡政府卻是要以綠電取代無碳排的核電，所以到處增加火電機組，這種作法即使未大幅增加碳排，但減碳效果必然差。

錯誤的能源與種電政策

再者，蔡政府推動綠電明顯有嚴重偏差，為了種光電，從山坡地到海濱、從溼地到埤塘、從農地到平地造林地，到處都要種電，毀農砍樹、破壞生態來種電，那些要砍樹種電的土地動輒數百上千公頃的釋出，連退休「不問世事」的前央行總裁彭淮南，都忍不住打電話給農委會主委陳吉仲：「百萬棵樹你砍得下去？」

台灣不是聯合國成員，但對《巴黎氣候協定》也給出承諾減量值，但從這幾年的表現來看，絕對無法達到承諾標準，因為台灣並未努力減少工業與交通排放，電力排放方面雖然推動綠電，卻被用來取代無排放的核電，火電反而一直增加；至於零碳排，蔡政府砍樹的勁頭超越過往，就根本想都不必想了。

以綠色、環保自許的民進黨，能不慚愧嗎？檢討修正錯誤的能源政策、放棄大躍進式的種電政策，此其時矣！