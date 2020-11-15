二十四年春，先生入川剿匪，自摩天嶺至青川平武，循鄧艾入蜀之古陰平道，力攻而入，軍入松潘，自春迄冬，寒暑飢疲，疫癘時作，先生與士卒同甘苦，撫循益力，故戰士鬥志，始終旺盛，而毛匪過西康時尚有四五萬人，松潘之役而後，遂而澌滅，餘眾竄陝北者纔五六千人。先生勝利歸，駐節甘谷三十里舖，在山坡小廟住宿。西北入冬奇寒，先生門窗洞開，仍不著大衣，結小皮帶辦公，睡硬板，蓋一軍氈，聞者奇之。傍晚有一中學生來見，送先生土毛線衣一套，先生與之長談，達兩小時，臨別將其身邊僅有之物手錶與鋼筆贈之。先生喜愛青年，青年亦敬愛先生。

死守六週 寇不得逞

二十五年，總統臨潼蒙難，先生率軍揮淚東遷；抗戰軍興，先生率軍增援上海，堅守揚行、劉行、蘊藻濱大場一帶，浴血苦戰，死守達六週，寇不得逞，季鸞先生聞之告余曰：「一軍健兒，乃國家精旅，如此犧牲，不禁令人愴然淚落。」

二十六年，張季鸞先生因病回陝，與胡公相晤，國士英雄相遇，一見如故，擇杜曲傾談三日夜，惟國士乃識英雄，惟英雄乃敬重國士。不幸國士於三十一年九月六日逝世抗戰之首都重慶，英雄於五十一年二月十四日晨逝世於反共復國基地台北！追思季鸞先生之創痛未已，哀悼宗南先生之悲傷又加，新傷舊痛，交相加來，生者曷堪！因憶季鸞先生逝世後，余遵胡公囑迎靈回西安，安葬於南郊竹林寺。翌年余復奉胡公諭，籌款為季鸞先生修墓，並囑多多植樹以慰此一代報人。三十二年胡公囑余赴滬接季鸞先生之遺嗣來西安，擬保送空軍幼校，俟其稍長資助出國深造，惜其母不同意而未能達成先生之厚望。嗟呼！國難當頭，國事紛紜，使人對此一公正偉大之報人，不黨不私不求權不求名之氣態與風格追慕而引泣！嗟呼！使人對此一精忠報國之英雄，埋頭苦幹榮辱不計之典型人格，永懷難忘。嗚呼！吾人為國家爭獨立爭自由之革命大業未成，而忠貞卓絕之才相繼凋謝，國殤私誼，悲痛無已！

青年導師 革命典型

二十三年夏，共匪西竄，中央第一師開進西北，所經各地，有志報國青年，追隨先生而抵天水。西北軍官訓練班學生，有川籍陝籍甘籍，有新疆蒙古回族藏族子弟，集先生周圍，誓師玉泉山，研究主義，砥礪學行；有的讀蒙文，有的讀回文，有的讀藏文，有的讀俄文。朝氣蓬勃，氣象萬千，東進要消滅倭寇，收復失土，西去要重整山河，開闢新天地。晨起高歌怒濤澎湃，傍晚齊唱時代沒有我們的敵人。歌聲嘹亮，如擊鐘如擊鼓，步伐整齊如山崩如海潮，攻無不克，戰無不勝，敵寇與共軍聞之而喪膽。

二十七年春，先生移師關中，兼中央軍校第七分校主任，戰幹團教育長，整編華北各戰場退陝部隊捍衛黃河，封鎖陝北邊境，擊敗敵精銳土肥原師團，進攻匪巢延安，五日克之，世人只知先生治軍嚴明，師壯氣盛，殊不知當時關中民心士氣之盛也，實由於先生親愛精誠教育青年有以致之。先生在西北十餘年，其精神與時間用之於訓練青年者佔百分之六十，用之於治軍者，佔百分之四十耳。先生忠義之氣感動青年，親愛精誠教育青年，且其刻苦自勵，熱情奔放，革命之丰采，崇高之人格成為青年敬愛模仿之典型人物。先生每於晨曦之前，集合武青年於王曲，諦聽先生之訓話，復於夕陽西下集合文青年於戰幹團，演講、闡揚主義，分析人生哲學，青年聆訓之餘，未嘗不精神鼓舞，以昧入者，以明出，以疑入者，以悟出，以憂憤入者，以融釋脫落出，不徒先生之精神感召之至於斯也。先生當時所講「今日的戰士」，至今猶為其門生所樂道，嘗曰：「宇宙是一個大戰場，人類是戰場的主角，在戰場中生活，在戰場中發展，好山脈、好河流，都是戰爭的佈景，好身手、好學問，都是戰爭的技術，一切計劃，都是戰爭的劇本，一切訓練，都是戰爭的排演，一切行動，都是戰爭的演出。世界既然是戰爭的舞台，人類不能離開世界，就不能離開戰爭，要想做戰爭中主人，就要做一個堅強的戰士，一切的思想、生活、精神、技術，都必須與戰爭相配合，成為戰鬥的思想，戰鬥的生活，戰鬥的紀律，戰鬥的精神，才能適應戰爭，把握戰爭，推動戰爭。今天以戰場為出路，以戰爭為前提，惟戰鬥才能做勝利的事，惟戰士才能做勝利的人。」先生解釋：「戰鬥的思想，是主義的產兒，是責任的母胎，主義領導思想，思想推動責任，責任推動戰鬥。」

先生解釋：「戰鬥的生活，是生活範圍的擴大，是生活意義的提高，是生活過程的加緊。由戰鬥充實生活，由生活而實踐戰鬥。」

先生解釋：「戰鬥的紀律，是道義的信條，是無形的規範，要自覺，要自動，要自治，要自重，要自信。」

先生解釋：「戰鬥的技術，是血汗的結晶，是經驗的成績，以戰鬥鍛鍊技術，以技術加強戰鬥。」

先生解釋：「戰鬥的精神，是主義的光輝，是人格的表現，用戰鬥磨練精神，用精神完成戰鬥。」

先生更進一步的解釋：「戰鬥的精神就是道義精神。道義精神：不貪名利，不圖享受，淡泊明志，寧靜致遠。摩頂放踵，冒險犯難，捨己救人，捨身衛道。不背叛國家，不出賣夥伴，患難相扶，生死與共。戰鬥的精神，就是磅礡精神。磅礡的精神：像山嶽一樣的崇高，蓬蓬勃勃，頂天立地，出類拔萃。像雷霆一樣的威武，有聲有色，振撼人群，震驚萬物。像河流一樣的澎湃不停止，不休息，乘風破浪，勇往直前。像日月一樣的光明，沒有隱瞞，沒有污點，光明永在，浩氣長存。戰鬥的精神就是犧牲精神。犧牲精神：無名為大，爭責任不爭權威；無我為大，爭道義不爭利害；下層為大，爭貢獻不爭階級。」楊爾瑛（民國五十一年撰）（待續）