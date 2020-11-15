因為新冠肺炎不得再晤的朋友們，眼下只能見字如面，徒感相逢歡笑能幾回，真怕應了韋應物的：「浮雲一別後，流水十年間。」不願接受杜甫對李白的：「故人入我夢，明我長相憶。」「風」還沒走就在風中凌亂，更拒絕成為老鼠烏托邦實驗者卡爾宏說的：與末日一同到來的美麗的人。眼下最明智的「美麗」之道，是回憶朋友們的音容笑貌。

大陸男人習慣說：老婆在哪裡，家就在哪裡。天生的漂泊者，大都會認同朋友在哪裡，家就在哪裡，我最難忘的，是跟一群七老八十的大姐們，在百看不厭的西湖邊努力「解放」自己，作客人家時，每天都有的一碗南國相思。

▲有活法才對得起自己

大陸的大媽，世人的第一聯想是廣場舞，遊走了大半個中國，我看過的大媽大都很有特色，在革命第一槍的武昌，大媽們穿旗袍在公園練習走模特兒台步，到大同又看到類似的團體，我的第一個聯想是：禮儀大使？不會吧？

台灣的禮儀大使，通常是外表夠靚的大學女生才有膽量去申請，直到朋友發來某慶典照片，我才知道現下堪與廣場舞秋色平分的，是陣容堅強的旗袍協會，加入協會的大媽們肯砸下從治裝到培訓的各種花費，換來年輕時沒機會綻放的青春，任誰都會說「值了」。

每一隻公雞，都以為太陽是被牠給叫出來的，我最深許的，還是懂得自個兒樂的。在長沙的湘江邊，有位身穿功夫裝，滿頭海浪般的銀白捲髮，邊抽菸邊腿壓180度的老範兒，正在練她的「八荒六合唯我獨尊功」，想她哪天要是戒了菸，肯定會直追逍遙派的天山童佬；在杭州的太子灣公園，一位拉著菜籃車，從頭到腳精心打扮的女士，對著三角架相機玩她的換裝遊戲，那份不信青春喚不回的耐心，惹得我真想近身要求看她的傑作；爬山時，看到步道旁學北極熊走路，說是能治百病的大姐，我拱拳佩服她能想到這麼好的地方鍛練。

我認識的一群杭州大姐，因為腿腳漸不利索，先是放棄跟爺兒們爬山改走平地，我每回到杭州，她們就嚷著要在西湖邊開婦女大會，能選到好景點，相當於印證了自己最滿意的活法，抬頭看山平視面湖，也讓我記住好多個西湖周邊，長日消磨的最佳去處。

▲西湖邊開婦女大會

上世紀長達數十年，「開大會」一直是帶有革命性質的活動，婦女大會一名，想當然是自我再造的意味居多，這中國式的幽默，完全符合瑞士的俗諺：要活得舒服，就要活得低調。我跟大姐們在人間天堂裡的低調，談的不是家長里短，也不是歷史垃圾桶，而是人類的覺醒，運動可以讓海馬迴不萎縮，我認為具有腦力激盪的聊天內容不輸運動，我擬的話題是2017年獲坎城影展的《單身動物園》。

上世紀六十年代，美國動物行為學研究者約翰‧卡爾宏，他最著名的實驗叫「老鼠天堂」，曾經引起世人一陣恐慌，雖有人認為用動物實驗來預言人類，比達爾文還可惡，我卻無法懷疑實驗的結果，因為太像某些人目前的處境──社交密度過大的，害怕被人管被人說，最後導致自我沉淪。

卡爾宏這個別稱「25號宇宙」的實驗，獲得社會學家跟老百姓很大的肯定，引人深思的部分是：當新生代都不想求偶交配只管吃睡，男的因為陰柔羸弱「漢」不起來，女的因為拒絕繁殖產生暴走，從8隻繁衍到2200隻，卻在五年左右全都死光，能不讓有識者擔憂嗎？

大姐們身經百戰，在我眼裡是真正的「懂王」，聊起她們的第三代，沒有養出讓她們輾轉難眠的鮮肉娘砲或女裝大佬，相較之下，台灣沒經歷過那麼多政治運動，男女「分庭抗禮」的情況沒有大陸嚴峻，中老年人的「男女有別」，真的很難全盤否認卡爾宏的實驗，男的需要社交密度自動聚食，還自戀到一天到晚煩老憂衰；女的是獨自生活，再不願跟人往來，不能否認兩岸都出現「老鼠烏托邦」的現象。

●話題永遠離不開男人

大姐們大都是沒跟第二代同住的「互助組」，有的還是另一半已經走了的「單幹戶」，能夠活得自在堅強，多虧了一票懂得社交鬆緊度的好朋友，適時的群策群力。在每年都會舉辦花展的郭庄，看著西湖水，神聊一整天，雖然明知她們的女性意識會群起反對，我仍覺得活得讓自己滿意的女人，就是胡蘭成形容張愛玲的「臨水照花人」。

在湖邊看水看山，自然也不得不看自動入眼的遊人，我們最愛的開會地點，經常是在遊客較少的植物園，說了八小時的話如同吸了高負氧，那是因為身處綠色世界，我們每次開會都有主題，在植物園那次我最有印象，話題是十足撩人的──當真自古才子多渣男？

從魯迅跟許廣平的女追男隔層紗，說到元配朱安的「若要好，大做小。」從梁實秋得妻賢半世紀，妻歿後寫《槐園夢憶》仍「擲筆三嘆」，不到半年就有了一位「佳人難再得」；接著討論胡適那眾多的紅粉知己，到底誰是他的最愛？最後一一檢視張道藩給蔣碧薇（徐悲鴻之妻）的四條路，是否合情合理。

大夥兒從申論題做到選擇題，這樣排斥異性的社交渴望，讓我領悟到「婦女解放」為何意，跟我最有共通語的章大姐說：下次來杭州，到我家住幾天吧！（待續）（朱言紫／台中市）