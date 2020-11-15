「民主政治運作(良好)」（Democracy works!）。2020年的美國總統大選，開票過程的曠日費時，讓世人見識到獨步全球的美國式總統選舉之特殊性。11月3日的大選，到11月15日為止，川普總統並沒有宣佈敗選，而無論總統大位誰屬，更值得思考的當是，只有具備民主政治的合法性（democratic legitimacy），才能夠擁有統治的正當性。

政治學基本常識的ABC是：「有民主，一定有選舉」，但是，「有選舉，一定會有民主嗎」？過去三個月發生在白俄羅斯總統大選之後的政治動盪不安，告訴我們，好像並不是這麼一回事。對於選舉過程的種種質疑，由於執政當局無法向人民釋疑，在傳播媒體的推波助瀾之下，引發國際注目，進而對長期執政的國家領導人，形成極大的政治壓力，甚至不惜向俄羅斯總統普丁求援。

四年前的美國總統大選，已經讓世人見證到：全美民眾一人一票投出來的普選票，民主黨參選人希拉蕊比川普多出約290萬張，卻在選舉人團票的制度之前，繼2000年高爾後，民主黨再次鎩羽而歸，將總統大位奉送給共和黨。汲取2000年和2016年的慘痛教訓，民主黨上下在這次大選的過程，展現高度的「團結一致，槍口對外」，衝高傳統票倉、但上次流失的選票，爭取全面性的勝選。

大選之後的美國社會，其實並不平靜。正如同各界事前所預期，一方面是法律訴訟的過招，另一方面則是雙方支持群眾的對立。

對於美國總統大選的觀察，有兩個重點。其一，「一人一票，票票等值」，真的是放諸四海而皆準的民主真諦嗎？民主黨在21世紀的前20年，兩次都因為普選票多，選舉人團票少，誠可謂最大的受害者。其二，這次選後一天後不斷開出的票，一夜又一夜的計票使得川普總統的選情被逆轉，支持群眾呼喊「全世界都在看」（the whole world is watching），川普陣營所提出，要求幾個關鍵州停止計票未果，進而要求關鍵州翻轉後的差距過少，依法必須重新計票。

前面的第一個問題是憲政層次的問題。美國總統大選的選舉人團制度，雖然是「一人一票」，但卻「未必是票票等值」，長期以來備受詬病。合計538票的選舉人團票，包括：100票（參議員席次）、435票（眾議員席次）、再加上首都華府擁有的3票。美國成文憲法的修正案，面對從國會兩院或各州三分之二的發動門檻，以及四分之三的州議會要批准通過，如此超高的政治標準，在兩黨政治的美國，幾乎是不可能的任務。況且由於這種制度的存在，一旦「出問題」，固然有一個政黨會受害，但同時也會有一個政黨因而受益，因而大幅降低了受益政黨與政治人物，願意背書動員批准通過的可能性。

第二個問題的性質比較複雜，無論是提前投票、郵寄投票、以及不在籍投票，原本就是美國人民的權利；但史無前例的是，這次有一億張這樣的選票，陸陸續續開出來後，如果多數屬於特定政黨或總統參選人，進而逆轉原本的選舉結果，敵對政黨的質疑誠屬必然。政治陰謀論，呼之欲出，這正是美國今天面對的最大問題之所在。

由於各州的規定不同，有的州允許投票當天，就先開啟已經寄達的選票，而有的州則在開完當天現場投票的票之後，再開始計算郵寄選票。更分歧的措施是，有的州允許投票日之後三天內寄達的選票都可以計入，但有的州甚至不准郵戳是投票日當天寄出的選票，計入候選人的得票數。雖然選前一周，參議院已通過新任大法官的任命，八位現有的聯邦最高法院的大法官，針對收取郵寄選票的有效日期，在不同的州，做出不同的決議。由於各方咸認為這間接有利於川普總統，從而使得「皇后的貞操」受到人民質疑，重創聯邦最高法院的聲譽。

美國的政治學者 Robert Dahl於1989年提出所謂的「民主政治的合法性」，可以解釋當前美國大選後形勢的部分現象。法律的選舉訴訟，是競選雙方陣營擁有的權益，即使因而造成政治上的動盪不安，社會上的紛紛擾擾，這樣的法律權益之行使，並無可厚非。問題在於，一旦川普總統發動重新計票與選舉訴訟的烽火，則在2021年1月20日自己連任，抑或是民主黨參選人拜登就任之前，美國聯邦政府的所有政策作為，國內人民和各國政府都可能會無所適從。

美國是一個聯邦制的國家，聯邦還有參議院和眾議院，而各州也還有各州的州長與州議會，內政問題可以按下「暫停鍵」。然而，此時所有的外交與國防政策，如果白宮有新的重大指令下達，勢必造成國際政治和各國領導人的極大困擾。

也因此，當前美國的政治形勢，有賴兩位總統參選人的自制，在國家利益和訴訟權益之間，尋求社會穩定的最大公約數。而這種在最危險時刻，是否能展現政治智慧，也將告知世人，美國式的民主，依然是強健的民主。

(工商時報)