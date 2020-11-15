全球最大的自由貿易協議—「RCEP」《區域全面經濟夥伴關係協議》15日簽署，象徵著全球化進程再向前推進一步，占全球總人口近一半的國家，決定加速經濟整合。

RCEP最初由東協10國發起，包括大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南等15個國家。人口約36億，約占全球78億人口的一半，占全球GDP和貿易額約1/3。RCEP已成為世界最大規模的自由貿易協議，由於覆蓋整個東南亞，經濟成長潛力也相當巨大。

RCEP中各國的經濟差距很大，大陸作為RCEP內經濟規模最大的一個國家，RCEP簽署能進一步擴大大陸的經濟影響力，尤其在目前中美競爭加劇，美國川普政府近年大力推行貿易保護主義政策背景下，RCEP簽署更有象徵性意義，甚至如澳洲等美國的堅定盟國，也是簽署成員之一，彰顯了中美經濟影響力一升一降的趨勢。

「TPP」《跨太平洋夥伴關係協議》是前美國總統歐巴馬任內努力推動的FTA，用來制衡中國的經濟影響力，但川普上任後宣布退出，TPP剩下的11國重新組成CPTPP，包括日本、越南、新加坡、馬來西亞、汶萊、澳洲、紐西蘭7個RECP成員，以及加拿大、墨西哥、秘魯、智利等4個美洲國家。

不少人寄望美國新總統拜登上任後，美國會重新加入CPTPP，但是目前看來可能性不大，主要是因為FTA在美國國內有一定的阻力，除了川普代表的反對力量外，民主黨左派代表人物參議員桑德斯，就極力反對美國加入CPTPP，左右不討好下，拜登在競選時也承諾不會輕易加入新的貿易協議，美國短期內重返CPTPP的機會相信並不大。

台灣不能加入區域經濟整合協議，將對傳統製造業及金融服務業帶來非常大的挑戰。