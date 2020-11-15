5年前「馬習會」登場時，馬英九的身份是台灣領導人，習近平是大陸領導人，當時國台辦發佈新聞稿，標題是：「兩岸領導人習近平、馬英九將在新加坡會面」，內文強調：「會面雙方以兩岸領導人身份和名義舉行，是雙方商定的。」此一「兩岸領導人」的身份定位，在中共的官方言行裡一直沿用。

能把馬、習的政治頭銜談成平等、互敬的兩岸領導人，難得的談判成就，當時主談的陸委會兩位強悍、美麗女將功不可沒，其談判紀錄陸委會當然有存檔，證明馬習會的定調，絕不是中央領導召見地區領導。

馬習會5周年，北京舉辦座談會，張志軍與劉結一的公開發言持續「兩岸領導人歷史性會晤」的定調，但國台辦事後發佈文字，分別在劉結一與張志軍的稿子都加了上「中共中央總書記、國家主席」和「台灣地區領導人」的稱呼。民進黨應當感謝國台辦做球，讓陸委會主委陳明通援以將兩岸領導人定性為中央與地方的關係，陳主委不只一次說：「這是大陸官方把馬習會定調為中央對地方領導人的會晤。」

從馬英九任職總統到離職至今，涉及兩岸關係定位，民進黨總是迎合中共的定調，拿中共的話來否定國民黨的定調，把大陸政策下的兩岸關係扭曲為中央對地方，如今再次從陸方的話語裡抓到把柄，把馬總統稱為馬區長。

當《中國時報》記者藍孝威在國台辦記者會一再質疑該單位「畫蛇添足」，問說國台辦這麼做有何特殊考量時，其發言人朱鳳蓮只重複：「兩岸領導人會晤得以實現，是建立在九二共識的共同政治基礎上，體現了平等協商的精神。」朱鳳蓮嘴巴吐出的「兩岸領導人會晤」、「平等協商」，傳播效果上弱如蚊鳴，她應該直接了當說陳明通講錯了。

國台辦不敢駁斥陳明通，因為國台辦自己有錯。若說習近平是大陸地區領導人，則稱馬英九為台灣地區領導人，這沒錯；頭銜對不對，要看發言的脈絡與語境。2012年國民黨榮譽主席吳伯雄赴陸講了「一國兩區」，在台灣引起爭議。為他辯解的人說，憲法規定，中華民國就是分自由地區和大陸地區，據此訂定台灣地區與大陸地區人民關係條例，吳伯雄只是重述法律規定。問題是他人在大陸，話是面對胡錦濤講的，他應該把「一國」講清楚是中華民國，這才是國民黨員應有的立場，至少也要講說，他認知的一國絕對與中共不一樣。針對此事，時任陸委會主委的賴幸媛在立法院定調為「一個中華民國，兩個地區」，風波才逐漸平息。

吳伯雄昔日的「一國兩區」，與當今國台辦稿子上的「中共中央總書記、國家主席／台灣地區領導人」，不只放在兩岸脈絡上大錯特錯，放在國際上也不對。當全世界提到中國多認知為中華人民共和國時，對於「一國」與「一中」，台灣方面必須強硬表態中華民國的憲法立場，高聲喊出中華民國。中國大陸必須尊重中華民國存在的事實，若沒有中華民國，源自中華民國憲法的九二共識也就沒了。大陸到底還要不要九二共識？

國民黨執政時，總統馬英九幾次說，一中就是中華民國，「沒有第二種解釋」；陸委會主委賴幸媛與總統府發言人羅智強也強調：「九二共識對我們而言，指的就是『一個中國、各自表述』」，一中指的就是中華民國，沒有第二種解釋」。對於台灣方面「沒有第二種解釋」的講法，大陸頗有意見。陸方官員說：「如果我們也說一中就是中華人民共和國，沒有第二種解釋，那雙方不就弄僵了？彼此都沒有轉圜的餘地。」

大陸官員希望兩岸基於對等原則，雙方語言都可以留下一些可以各自解釋的空間。當時我回應：「共產黨國際上打壓中華民國，連奧會也不能用國旗，民進黨蔡英文主席則說中華民國是流亡政府，共產黨和民進黨聯手讓中華民國不見了，中華民國與中華人民共和國目前的立足點不平等，你們無須強調一中就是中華人民共和國，但處境弱勢的我們就必須強調一中是中華民國，這才是對等原則。」

我強調的是中華民國的具體處境。朱鳳蓮面對中時記者藍孝威的追問為何迴避？藍孝威也曾追問內政部長徐國勇「說瞎話」，徐部長無能以道理回辯，就理不直而氣壯地罵藍孝威客氣點。或許朱鳳蓮的怯弱是自知理虧。

在人口眾多的中國大陸，能進入國台辦工作，都是萬中選一的人才，畫蛇添足這種事不是聰明人應該做的，也是貶低了國台辦自己承辦、促成的重要成就。王毅當國台辦主任時，他說每天都看自由時報如何罵大陸，該單位領導如此熟悉台灣輿情，單位成員當然對台灣輿論生態與脈動多有體會，國台辦刻意貶抑馬習會，讓台灣人更厭惡中共政府。

畫蛇添足，或許因為國台辦不在乎民心，嘴巴說兩岸關係的和平發展冀望於台灣人民，心裡想的是，透過美國控管台灣，是通往台灣總統府最便捷的路徑，反正只要大陸多採買美國貨，白宮就會幫忙管著蔡英文總統。若是如此，台灣更應看清楚，在兩岸關係裡，台灣不是大陸的優先考量，大陸在乎的是兩岸關係的美國因素，台灣沒那麼重要。

畫蛇添足，或許因為大陸內部政治因素，官員寧左勿右。習近平曾當著馬英九說出「你們『總統府』」，王毅曾公開說「台灣新的執政者…願接受他們自己『憲法』規定」，這種著重大方向但不拘細節的從容，今日國台辦比不上，也不敢比擬。

大陸政府體制的謹小慎微，與大國風範格格不入。中國大陸作為一個文明，在形式主義下抹煞了許多創見。一國兩制，就是具體的例子，鄧小平強調資本主義與社會主義並存，背叛了馬克斯、列寧，為現實找出路，何其大膽。但一國兩制在香港的實踐，催生了港獨，中共沒有勇敢面對香港治理失敗的事實，只會推給外國勢力的介入。面對台灣，習近平提一國兩制台灣方案，中共智庫學者們馬上寫文章強調「一國」，忽略「兩制」，指稱「邦聯」、「聯邦」都是一國兩制的誤區，不是一國兩制。學者們也拼命強調，一國兩制下，「中央」與「地方」是授權關係，不是分權關係。

若一國兩制下台灣是地方，北京是中央，何需討論什麼一國兩制的「台灣方案」，持這類主張者，把習近平的話當屁。當代中華民國的地方自治與行政法，趨向把中央政府和地方市、縣政府的關係界定為分權而非授權時，大陸法律學者面對高度政治的兩岸議題，還在談落伍的授權觀念。一國兩制在台灣沒有政治市場，因為是中共提的，台灣人民直覺就不喜歡，也因為對台系統一直踐踏一國兩制，硬要把一國兩制描繪為猙獰的面目。糟蹋一國兩制還不夠，現在連馬習會也要糟蹋。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）