美國國務卿蓬佩奧日前表示「台灣從來不是中國的一部分」，若這句話是在半年前，或川普贏得連任後發表，對民進黨、特別是獨派人士，將是突破性的成果，但今天民進黨政府只能以重申立場，保持距離。對照外交部長吳釗燮在美國大選前表示，「台灣暫時無意與美國建立正式外交關係」，民進黨過去4年的「聯美抗中」戰略不但沒有達到脫離「一中」框架的目標，獨立的空間反而更形限縮。

簡而言之，民進黨再度執政後拒絕「一中各表」的「九二共識」，將「一中」與「一國兩制」畫上等號；即使獲得川普政府空前的支持，民進黨還是無法跨越一中紅線，證明「反中」、「仇中」路線已經失敗，如何面對美國選後新局，民進黨決策者已沒有模糊空間。

美國總統選舉大勢底定，川普政府理應處於「跛鴨」狀態，但一手擘畫、翻轉中國政策的蓬佩奧卻動作不斷，主動宣布台美將於下個月舉行「經濟繁榮夥伴對話」；發表「美國的保證」演說，繼續批判中共的馬列主義政權，更發表具爆炸性的「台灣從來不是中國的一部分」訪問談話。

美中台新現實關係

蓬佩奧的動機眾說紛紜，他很明顯想要為川普與他個人的中國政策留下歷史紀錄，累積政治資本，進而框架美國政策走向。卜睿哲、任雪麗等多位美台學者專家認為，蓬佩奧的論述不符事實，只會令人感到困惑，可以不必理會。但從美中台官方的回應及學者專家的評論，卻呈現美中台關係「新現實」，明年元月20日拜登宣誓就任後也不會改變。

美國務院發言人14日重申美國基於美中「三公報」、《台灣關係法》與「六項保證」的「一個中國」政策；美國的「一中政策」有別於北京的「一中原則」，中國主張對台灣擁有主權，但美國對台灣主權不採取任何立場。基本上就是亞太助卿史達偉8月底宣示的立場，「六項保證」已正式納入美國一中政策的基礎，這是美台關係進步的具體象徵。

依附美國台海動盪

但對台灣主權問題，美國一貫立場是「承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」但過去3個月內，從史達偉到國務院發言人，對台灣主權不採取任何立場，儼然已成為美國一中政策重要元素之一。不採取立場某種程度就是「戰略模糊」，國務院發言雖未點名，蓬佩奧的最新論述顯然不是美國官方立場。

民進黨過去4年的基本策略就是透過配合川普的制衡中國政策，脫離中共的統一壓力，並頗躊躇自滿，但過去半年來情勢丕變，完全依附美國的策略不但未能達到預期目標，反而導致台海安全形勢動盪不安，現狀難以維護。因此，對於蓬佩奧的激進論點只能審慎、保守回應：「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，以及「台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分」，軟弱立場引起獨派人士不滿，暴露出民進黨尷尬處境。

拜登總統上任後，美中戰略競爭將持續主宰美國外交政策，拜登揚言將採取更強硬立場，但在中國居全球經濟中心地位、組成「抗中集團」機率極低、美中需要合作等因素之下，拜登會採取較靈活務實的策略。拜登強調要深化與台灣關係，這也是美國兩黨共識，台美友好關係將持續，但會相對低調。

台灣最大的隱憂在於，美中台三邊關係的權力結構已經改變，中共的話語權、國力與影響力遠超過4年前，台灣處於不利地位。但台灣問題終須和平解決，擱置主權爭議、相互降低敵意、緩和台海軍事對峙、恢復交流溝通是可行策略。

台灣今天面對的挑戰並不僅限於兩岸關係，卻主要源於兩岸關係惡化，如大陸主導的全世界最大自由貿易協定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已於15日簽訂，對台灣傳統產業及金融服務業必然造成衝擊，如不能跳出意識形態窠臼，修補兩岸關係，台灣將繼續被排除在區域經濟整合之外，在國際社會更形孤立。

從美中三公報、《台灣關係法》、六項保證、兩岸的憲法、《兩岸關係條例》，到美國對台灣主權不採取立場，兩岸已有充分的規範、機制與認知，「台灣是中國的一部分，中華民國不是中華人民共和國的一部分」應是合理的解讀，目前欠缺的是彼此的善意與信任，蓬佩奧的論調經釐清後，兩岸未來的道路將更開朗。