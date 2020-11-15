對期望中美科技戰與美國圍堵能讓華為倒閉、大陸經濟孤立者而言，最近可能很失望，美國批准高通對華為出貨、RCEP簽約，大陸經濟影響力繼續擴張，這是經濟與產業的現實面，非政治所能左右。

華為是大陸最具全球競爭力、也是大陸科技產業的領頭羊，美國以國安理由對華為發動一波又一波的制裁，特別是今年5月禁止全球所有半導體企業對華為出貨，形同斬斷華為的晶片來源，外界多看衰華為命運。

現實的是，在華為倒下去前，美國半導體企業已經受不了，紛紛施壓美國商務部，希望獲准對華為出貨；根據廠商的說法，官方已經暗示，只要不是5G的晶片，都有希望得到核准。

即使川普還在位，卻陸續傳出三星、英特爾、高通、台積電獲核准對華為部分出貨。其中高通算是最有代表性，雖然核准的是4G晶片，但業界解讀只要不是5G電信設備需要的晶片，都能得到核准。

核准，不是川普政府仁慈而網開一面，而是美國企業已禁不起折騰。根據國際半導體協會的數據，由於新冠疫情、經濟衰退等因素，導致海外市場對美國晶片設備和軟體的購買力下降，美國半導體行業損失1700億美元。繼續對華為制裁，無異雪上加霜，為了美企的經營計，美政府不得不批准。

RCEP正式簽約，這是一個包含東協10國加大陸、日、韓、紐、澳等5國的區域經貿組織，簽約國囊括了全球3成人口、3成經濟產出，RCEP會讓區域內的國家經貿與投資更密切。一些人認為，中美衝突與疫情已造成大陸經濟被全球孤立，顯然偏離事實。反而是台灣，出口超過7成在RCEP，將面臨邊緣化的危機與衝擊。