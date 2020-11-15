川普敗選正在進行一場「困獸之鬥」，形勢上透過司法程序在幾個票數接近的搖擺州想「驗票」都被駁回，即使司法部長以最高權限號令查弊，也都被各州聯邦檢察官們集體抵制。美國民主制度的分權層次，正在嚴峻抵抗川普率領整個白宮幕僚爪牙們的翻盤之爭。

不同的是川普在大選後變成宅男，只躲在手機螢幕後嚎叫，迴避了「直接在媒體鏡頭前囂張」！雖說依然一如既往仍在推特上「嘴硬且活躍」，但畢竟連長期最鍾情且支持川普的「福斯新聞網」也早早宣布拜登勝選了，只剩小眾與非主流網媒繼續為他喉舌。如今拜登已經獲取超過300張選舉人票的壓倒優勢，分析家們已經完全找不到川普有任何扳回的機會了。

躲不見的川普，顯然沒有大選前的囂張自信，不願或不敢面對新聞媒體鏡頭，暗示著他內心的「政治恥度」並非毫無下限。此刻面對主流媒體鏡頭，等同面對全美國、全世界都在質問「怎麼還不認輸下台」的目光！這需要「檔次極其強大的無恥程度」才足以應對。

事實上外界除了正在評估，美國民主制度將如何因應川普「死不認輸」影響後續權力交接的過渡，乃至造成全美分裂的衝擊可能；另方面也在觀察川普這個人，一向狡猾投機且商人性格的他，將如何掂量自己的權力慾望在「歷史臭名」與「現實利益」之間的混沌兩難。

美國總統大位，等同這個地球上當今政治權力的最高聖杯，川普毫無顧忌的舉杯暢飲了4年，如此戀戀不捨到無良不認輸，「人性角度」確實可以理解。只是，眼前有聯邦與各州司法系統的抗衡，今後有眾議院裁決勝負的絕對，潛在亦有軍方與情報體系的叛離，川普只剩白宮一屋子內可以嚷嚷，無論是「眷戀」或「無恥」都將有最後期限！

政治「權、責」兩者之間，一向有著法律與程序進行環環約制，但無論「問責、究責」往往更訴求於政治人物自身的「道德認知」與「心理素質」。若說川普這傢伙挺無恥的，相較之下這些年關於「政治恥度」的各種誇張無極限，在台灣反而更讓人大開眼界！尤其民進黨執政之後的「政治恥度無下限」，一波又一波屢創新猷。

行政院發言人丁怡銘最近的「萊牛風波」，從對牛肉麵店的不實指控，到發票統編被拆穿還想公費報帳，一連串「瞎扯/拆穿、雙謊/拆穿、彌補/拆穿」的劇碼，連同前一位總統府發言人丁允恭腥羶至極的情色緋聞還未散去，雙「丁」恥度沒有最下限，只有更下限！

然而民進黨確實已經發展出以「萊牛」為代表作的某種「無恥結構」了！內有跨部會首長如吳釗燮、陳時中、陳吉仲的交相政策護航，外有綠蛆網軍大舉粉飾風向，無論以「民眾健康」的任何道德質疑，都看不見誰有一絲恥度或愧疚。

從前幾年促轉會「東廠事件」的個人權力傲慢，如今甚至NCC意圖「中天撤照」的全面戕害言論自由，一個政黨執政恥度的低劣，無視被對照打臉、被責疑初衷，官員還依然能大言不慚的面對鏡頭侃侃而談，完全更勝於此刻躲不見人的川普！

只是川普敗選之後，民進黨政府所有「討好美國」的各種萊牛、軍售全部歸零重來，也是老天無情賞了耳光！政黨與政治人物的恥度再怎麼無下限，民心民意的容忍度卻非無極限，川普敗選只是民意反轉剛剛揭開的序幕，畢竟台灣不會是一座遍地無恥、人人無恥之島！