最近國民黨臉書貼美豬疑似吃含萊劑飼料後抽搐的影片，黨籍立委跟進在國會中質詢，但遭農委會以散布假消息為由，聲明如不下架擬依《社會秩序維護法》移送偵辦；但隔日行政院發言人丁怡銘烏龍點名台北牛肉麵節冠軍商家使用萊牛，引發爭議，行政院長蘇貞昌及丁怡銘親赴店家用餐道歉積極彌補，但風波仍未平息。國民黨立委賴士葆更呼籲蘇內閣應比照農委會對國民黨的要求，將丁移送偵辦。

上述二例，行為人主觀上是否有故意之嫌不得而知，但從政治責任來說，反對黨監督執政黨乃天經地義，其所引用的資料或從媒體或傳聞獲得的，立法委員在國會質詢依憲法第73條及司法院釋字第435號解釋尚有言論免責權，而黨主席江啟臣本身就是現任立委。

但行政院發言人攸關政府形象，乃政府化妝師，卻在未經縝密查證即率爾發布與事實不合之新聞、文宣等，陷整體行政機關於不義，更重要的是造成行政機關公信力的沉淪、斲喪，試問，以後行政院發布的新聞如何再取信於眾？而發言人仍可安於其位，為行政機關做政策行銷嗎？連執政黨都有多位有力人士看不下去了，要求丁能知所進退。

事實上，上述二例對象雖不同，卻都凸顯出行政機關的怠惰與傲慢，何以農委會對反對黨或立委的質疑採高標準要求，甚至於要送法辦，卻不積極做政策辯護、澄清，力圖反映真相，難道動輒將民眾移送法辦就可以讓人民相信萊豬是安全的嗎？農委會每年不是編列巨額公帑做文宣，遇到最需要解決問題之際，卻擺爛相應不理，用最笨拙方式將人移送法辦，如何能讓民眾信服、接受？

而行政院發言人使用不實文宣，舉動荒腔走板卻仍被蘇院長包容袒護至極，也令人質疑。行政院為全國最高行政機關，其上位者之形象與作為深深影響整體公務體系。所謂「行政一體」，農委會與行政院發言人室都是行政院轄下之機關或單位，蘇院長行事應有同樣的標準。要給年輕人改過的機會話是沒錯，但任何角色一定要擺在正確的位置，行政院發言人的位子動見觀瞻，若選個只會政治算計與權謀的人，最終只會敗壞機關形象，讓政府公信力沉淪。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）