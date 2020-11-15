北京全國人大常委會應香港特首之請，通過關於香港立法會議員資格的《決定》，港府也立即取消楊岳橋等4名泛民派立法會議員的資格，引發泛民派其餘15名議員集體總辭。而原本已不足70席的香港臨時立法會，將只剩下41名建制派議員及2名非建制派議員。隨著泛民派議員下台一鞠躬，香港臨時立法會從今起到明年9月重新進行選舉前，不僅面臨民意代表性不足的問題，建制派議員又該如何演繹，避免讓民主的立法會成為特首的立法局，一方面將牽動各界對香港「一國兩制」的判斷，另一方面也將影響來年的立法會選舉。

事實上，從今年初北京推出駱惠寧、夏寶龍擔任監製，制定《港區國安法》作為劇本，並讓特首林鄭月娥及警務處長鄧炳強擔綱主角以來，確實在7月後扭轉了香港的局勢。作為編劇兼導演的中央港澳工作領導小組完全主導了香港舞台上的走勢。此次開除楊岳橋等4名議員的劇本，早在本次被延選的立法會提名期就埋下了伏筆，7月底即由香港選舉管理委員會撤銷12名參選人的資格，當時楊岳橋等4人即名列其中。但延選1年的立法會為避免人數與代表性不足，北京仍讓所有議員得以先留任1年組成臨時立法會。但北京沒預料到的是，即使在美國選舉告一段落可能迎來轉機，而中、港經濟持續低迷需要透過擴大整合來創造雙循環態勢之際，香港社會中藍黃兩派分化局勢依舊，泛民派議員依然不願屈服而持續以議事規則拖延議案審議。故而，香港健康碼政策遲遲無法通過，中港兩地間要恢復正常往來受到嚴重阻礙，這不僅有違此前大陸副總理韓正提到的「三個凡是」，也將對日後北京想進一步推動的大灣區投票、「明日大嶼」計畫處處掣肘。

特首林鄭月娥自去年反修例運動以來，香港社會有半數不支持她，若非北京的力挺，面對重重關卡及劇情挑戰早應下台領便當。這次在北京協助下清除立法會中的反對力量，她卻輕佻地在記者會上表示「對於議會未來可以快速通過審議表示興奮」，她明顯忽略了，在民望不足、缺乏合法性下，失去泛民派參與並非好事。對於泛民派議員總辭，連香港中聯辦尚且都批評是「不負責任、沒有忠實履行議員職責」，因為失去了這批演員，這場戲該怎樣進行，著實讓北京這編劇兼導演也有點傷腦筋。

況且，建制派議員雖聽命於北京，卻非聽命於特首，在去年區議會選舉後，建制派對於特首頗有微詞，立法會建制派「班長」的廖長江也曾表示，建制派雖不會和政府決裂，但從來也不會盲撐政府。是以，香港政治的挑戰只會更加艱鉅，未來香港這齣戲該如何安排，考驗北京與香港中聯辦編劇與執導的統合能力。（作者為中國文化大學政治學系兼任助理教授）