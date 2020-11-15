行政院發言人丁怡銘的牛肉麵風波，嚴格說來不是一件小事，但是院長蘇貞昌卻把它當作小事，不但陪他去吃麵道歉，還說會謙卑檢討，好像事情就此船過水無痕。但以一個政府發言人的身分，做了如此不符事實的發言，還可以繼續擔任發言人，而且拒絕到立法院報告，這樣的行徑可說是中華民國史上前所未見的。

丁怡銘的失言風波，事關政府發言人的品德、政府的形象，以及對於業者的輕率，和對人民的藐視。萊豬進口已經引起民眾極大的恐慌，政府不願意和顏悅色與民眾溝通，卻一再詭辯，要人民硬吞含毒豬肉。行政院發言人本應該擔負起宣導工作，卻用網軍慣用手段，以一張網路貼圖，未經查證就擅自發言，傷害牛肉麵業者不說，發言內容完全脫離專業。在過去，這樣的發言人在第一時間就辭職了，丁怡銘還可以拿公款請客，繼續在臉書貼文，如此厚顏行徑，簡直是不知道什麼叫做羞恥。

過去政府的發言人是新聞局長，因為代表政府門面，不但重視他的專業，更要儀表堂堂，多半都是從外交專業出身，中英文俱佳，例如沈昌煥、沈劍虹、魏景蒙、錢復、丁懋時、宋楚瑜、張京育、邵玉銘、胡志強、蘇起、程建人等，他們的發言都非常謹慎。一直到民進黨執政後，丁怡銘、丁允恭從哪裡冒出來的，沒幾個人知道，反正「丁丁都是人才」。

前有總統府發言人丁允恭，因為宮鬥被挖出渣男行徑後，倉皇下台而去，回到基層布局準備東山再起，絲毫不以自己的渣男行徑感到羞於見人。現有丁怡銘為了權鬥柯文哲，不惜整垮牛肉麵店，還洋洋得意在長官陪伴下去嗑被他羞辱的牛肉麵。這是一個怎樣顛倒是非、沒有公理的社會？果真，拿到權力就可以任性。

政府發言人不但代表政府，當對國際發言時，更是代表人民。丁怡銘居然可以不甩立法院「邀請」列席報告，還請假，立法院不准假，他還說沒有前例，得考慮是否列席。他以為他是雍正再世，上不上朝由他決定？有這樣的發言人，真正是讓人民蒙羞。

可悲的是，他的長官—有酷吏之稱的蘇貞昌，卻可以一路袒護到底，讓他繼續胡言亂語之外，還陪他一起做秀。蘇貞昌對付政敵的凶狠模樣，看他如何換下行庫首長、拉下警察局長、鬥到政敵趴在地上…，如今對待自己的屬下卻溫柔得像隻綿羊。

發言人的責任是與人民溝通，丁怡銘卻成為人民公敵，傷害政府形象與人民情感，情況比丁允恭嚴重，拖到最後。無法面對立法院才終於請辭，蘇貞昌可以護短至此，也算是官場奇聞了。有什麼辦法呢？丁丁都是人才嘛，沒有了他們，這個政府就撐不住了。