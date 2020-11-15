「勞工不是商品」(Labor is Not a Commodity)。國際勞工組織（ILO）於1944年《費城宣言》即立此核心願景。回顧中華民國勞權演進，從1929年公布《工廠法》；戒嚴時期禁止組織工會及罷工，乃至經濟奇蹟背後廉價勞工；自1984年公布《勞動基準法》逐年擴增適用職業別；1987年解嚴後民運捍衛權益，至今勞權發展之路堪稱成熟。隨經貿發展，我國遠洋漁業聞名全球，除平衡漁獲經濟及兼顧生態外，漁船上更考驗完善外籍漁工福祉之道。

去年7月筆者曾以〈外籍漁工人權問題未解前，談何成功？〉一文，提醒蔡政府毋忘外籍漁工保障於執法面、結構面皆亟待加強。一年光陰倏忽，漁獲濫捕控管未竟全功、漁工人權議題未解，如今勞權事端又起。先是8月18日國人經營萬那杜（Vanuatu）籍權宜輪「大旺號」（Da Wang）遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指涉人口販賣及強迫勞動施以相關禁令；9月30日美國勞動部國際勞工事務局（ILAB）公布「童工及強迫勞動製品清單」，首將我國遠洋漁獲列入名單。

該報告詳載我國籍遠洋船隊超過1100艘，規模高居全球第二，僅次於大陸；然各方近年資訊又顯示，漁船存在外籍漁工強迫勞動問題。無獨有偶，10月分《經濟學人》（The Economist）再點名我國籍輪及權宜輪保障外籍漁工勞權未彰。我國為外人指謫，背後更乘載數以萬計境外僱用漁工及其眷屬們的沉痛心酸！

政府於遠洋漁業勞工治理仍亟待改善。外籍漁工聘僱分為「境內僱用」及「境外僱用」管道。相較「境內僱用」漁工受《勞動基準法》保障，「境外僱用」漁工適用2016年新法《遠洋漁業條例》，其授權訂定之《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》，勞動條件僅以第6條規定勞務契約應載明事項，對強迫勞動等不肖行為卻漏未規範，遑論比照《勞基法》第75條施以刑罰，部分業者有恃無恐。且新法仍定出「境外僱用之非我國籍船員，應在國外港口上船或離船」適法規避之條文。

回顧2013年行政院政委召開「漁船船主境外僱用之大陸船員是否適用勞動基準法事宜」會議，決議「不宜以抽象之管轄權觀念將境外海域之漁船視為我國領土之延伸」，於是漁業署、勞動部等紛紛援引，不僅用於大陸籍漁工，更「冠冕堂皇」否決將境外僱用漁工適用《勞基法》訴求。

對於罔顧漁工勞權且歧視之決議內容，為政者「抱殘守缺」更顯立法、行政怠惰！且論國際法，1958年《公海公約》及1982年《聯合國海洋法公約》皆規範船旗國行使管轄及管制義務；論國內法，從《刑法》第3條及功能性解釋，國籍輪當屬我國主權之延伸。政府視若無睹的行徑更違憲法及兩公約平等保護勞工的精神！曾言「勞工是民進黨心裡最軟那塊」的蔡總統，面對同屬勞工、人子、人父的外籍漁工們，同理心何在？

此外，如同「大旺號」事件，遠洋漁業更存權宜輪（Flag of Convenience，FOC）監理問題。據統計截至8月25日為止，我國共有227艘權宜輪。何謂權宜輪？意即國人投資經營之船舶，實際船籍註冊於他國、懸掛該國國旗並受其管轄，卻藏船籍登記國只管收費疏於管理弊端。國際已有聲浪討論廢止權宜輪制度。

雖權宜輪名義屬他國所管，國家與船主具實質關聯應具管轄權。我國於2008年陸續訂定《投資經營非我國籍漁船管理條例》及《投資經營非我國籍漁船許可辦法》以符合國際要求，管理國人申請許可投資經營事宜，若未經許可將處200萬至1000萬罰鍰。然重典只管濫捕漁獲卻不管苛待漁工。

過度捕撈將枯竭海洋資源，漠視外籍漁工勞權更將使法治倒退。如何良善大環境？

筆者建議政府於強迫勞動乃至人口販運事件，依中華民國法令落實查察並保護吹哨者；於國籍輪，將境外僱用外籍勞工納入《勞基法》規範，並對違規業者取消油價優惠補貼；於權宜輪，則修法明定外籍漁工勞權保障義務，違者除撤銷其投資許可，並處高額罰鍰使之無利可圖。

據報載，我國被譽為最佳慈善國家之一，依筆者任職紅十字總會近30年經歷，此段佳話尚屬名符其實。

只是外籍漁工勞權問題猶存，唯政府落實治理、業者良知自律精進，屆時頂著遠洋漁業「世界亞軍」又是公益國光環，才能真讓吾等驕傲安心！

（作者為法學教授、律師）