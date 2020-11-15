國家通訊傳播委員會（NCC）欲將中天電視台撤照，此一違反言論自由與經營自由的撤照案，引發學界及各方人士聲援中天，乃因此舉違反了台灣民主的立足根本。

回想當年鄭南榕自焚即為爭取言論自由，阿扁總統說過：「寧願要一個有報紙而無政府的國家。」前副總統呂秀蓮說：「權力不可揮霍，要一視同仁，對綠媒同樣標準。」一個自詡民主進步的政黨主政，卻千方百計扼殺言論自由，豈不貽笑國際，自打嘴巴？

媒體的天職是制衡政府，議論時事。在戒嚴時期國內還有《公論報》，吳三連的《自立晚報》和雷震的《自由中國》雜誌，均慷慨陳辭，議論國政，播下台灣民主發展的種子。如今NCC沒有法律依據，就敢過度干預中天的新聞自由，擴大監管頻道的權利，作為政府的打手，企圖消滅政府之外的另一種聲音，使台灣成為專制國家。

今年美國總統大選後，川普在白宮憑空指控選舉舞弊的談話，被美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司、全國廣播公司，以錯誤非事實、須查證等原因中斷直播，事後沒有任一媒體因此遭到政府威脅關台，此一事件彰顯美國對新聞自由的尊重，美國人民對第四權監督制衡的重視。

英國女作家霍爾有句名言：「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」在〈召公諫厲王止謗〉一文中說「防民之口甚於防川，川壅而潰，傷人必多，民亦如之，是故為川者決之使導，為民者宣之使言。」但周厲王不聽召公的規勸，依然一意孤行，以刑殺為威，並任用衛國的巫師去監視查訪誹謗他的人，只要一經告發就處死，過了3年民心積怨，終於把厲王放逐。所以一個善於治理國家的執政者，當使百姓暢所欲言，提出針砭，只要是成熟合理的意見就施行，而非以高壓手段禁止百姓的言論自由，否則必遭民意反噬。

南宋楊萬里〈桂源鋪〉詩：「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」此詩顯示潮流是擋不住的，如怒濤排壑不可遏抑，一味阻擋民意治國，禁止言論自由，如同鯀治水，終必失敗，走向民主末路。

（作者為中華語文教育促進協會常務理事）