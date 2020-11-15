近日台灣大學5日內發生3起學生不幸事件，令人相當心疼。台大是國內龍頭大學，學生普遍好學，對於課業的自我要求特別高，當年在夜晚時分經過台大圖書館時，看見年輕學子聚精會神埋頭苦讀的情景，至今仍印象深刻。專心一意追求知識固然是好事，但若遭遇挫折，復又缺乏發抒管道，極易想不開。甚且，若把分數當作生活的全部，以為成績不好就是失敗，更容易在學業受挫時萬念俱灰。

台灣學生過於重視學業成績，其實考試主要的意義絕不是分數，而是讓自己檢驗到底懂了多少，而且大學校園的學習也不是只有讀書而已。

昔日筆者在美國求學時，倘遇課業上或求學進程問題，需要和任課教授或指導教授討論時，經常利用教授課表中所畫定的office hour時段前去請益，不論是短短的數分鐘或是10多分鐘，經由一對一和面對面的商討，經常可以解決許多惱人的問題。

國內大學近10多年來，也積極推動教授們的office hour，藉以和學生討論課業、探討研究或是解決各種疑難問題，甚且已經成為教師評鑑的重要項目。雖然不同的教授對於office hour有不同的認知與進行方式，但office hour對於學生的幫助非常大，盼教授們能善加利用，這也是學生的權利。

此外，學生每學期所修的科目或學分數幾乎已到臨界點，所以教授們若能依據個別學生的需要給予適時的指導，甚至聽其訴苦之後，能給予明確的解決良方，對於學生往往會是珍貴的及時幫助。

國外的師生互動除了課室內之外，課外時間更常是學習的機會，例如美國大學各系館總會有一間交誼室，設有咖啡機，尤其是在冬天下雪的日子，師生邊喝熱咖啡邊談天說地，是很令人懷念的校園生活，學生常有許多收穫。星期五的下午教師和學生更常相約到學校餐廳聚餐暢談，既可縮短師生的距離，也交流感情。

除了校內的學生諮商輔導措施之外，如果教授們在忙碌的學術生活中，能抽空經常關懷年輕學生，即使是短短幾句話，或是一分鐘，也可能因此挽救了年輕的生命，避免憾事再發生。（作者為國立彰化師範大學前校長）