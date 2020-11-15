15日經由東協會議主辦國越南精心安排的視訊簽約儀式下，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的15個成員國如期簽署號稱全球經濟規模最大的FTA。從東協與日本等國家陸續釋出的協定文本資料中，可看出RCEP成員在印度宣布退出談判後，終於能夠凝聚共識，完成堪稱一部跨時代的現代化、全面性與高品質的貿易協定。如果RCEP能獲有效落實，不僅將促成亞太區域更深層的經貿整合與廣泛合作，也將改寫區域內的貿易與投資規則，對於RCEP以外的國家與跨國企業恐將造成深遠的影響。

首先，從自由化的目標來看，2012年東協領袖責成研究機構進行一份RCEP自由化評估報告，當時日本主導的研究報告建議東協領袖應以高品質的自由化為目標，將RCEP撤銷關稅的比率訂定在90%左右。在15日公布的RCEP文本中，可看到各國降稅目標均超越過往的「東協加一」FTA，其中在已有FTA的成員間，在RCEP下降稅比率達到92%；而首次互相開放市場的中國與日本將互相撤銷86%的產品關稅，日本與南韓間也將互相撤銷81%至83%的產品關稅，可謂已回應RCEP追求高品質自由化的談判初心。

在服務業與投資方面，RCEP更將首開「東協加一」FTA以來，以「負面表列」開放服務業與投資的先例，並將針對金融、電信、專業服務等開放數十個次領域的外資持股限制或營業項目限制等，對於中、日、韓、新加坡等服務業進入其他RCEP國家市場，將提供重大商機。另外，RCEP亦首次規範各國對RCEP區域自然人移動的政策與措施應透明化，及應依法律核准入境許可、居留之申請、費用等，預計將改善RCEP國家間企業與人才之自由移動，更加深化區域合作。

此外，在日本、紐西蘭、澳洲等國主導下，RCEP也改變東協國家過去簽署FTA中，對於衛生檢驗檢疫措施(SPS)、關務與貿易便捷化程序、智慧財產權保護、電子商務等消極之規定。例如，在智慧財產權專章中，要求各國調和相關法規與程序、加強透明化與法律通報等，如權利人至一國登記智慧財產權後，可適用其他RCEP國家等。另外，例如明定貨品通關時間，原則應在48小時通關等，以改善各國關務效率，以及要求政府採購透明化及建立跨國之政府採購案件與商情專區等。

近年貿易保護主義高張，尤其今年以來新冠疫情重創東協各國經濟，今年除越南仍能維持正成長外，其餘東協國家均遭遇多年來罕見的經濟衰退，也因此一改保守作風，在RCEP中不論是協定設定的自由化目標，或是涵蓋的合作內容，都超越「東協加一」FTA與各國在WTO下的承諾，希望能藉RCEP及加強與中、日、韓的合作，振興貿易與吸引投資。在此企圖下，RCEP設定的生效條件為6個東協國家與3個FTA夥伴國完成批准時即可生效，預期應能在2021年內順利上路實施。

從15日RCEP視訊簽署儀式的精心規畫與隆重場面，可見RCEP成員對於未來經濟前景的期待，尤其中、日、韓三國將首次開啟東北亞整合，捐棄政治成見與外交紛擾，攜手與東協國家共創疫情後與「後川普時代」的亞太經貿新局，對我國與其他區域外的國家將影響至鉅。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）