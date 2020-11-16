先生說：「今日的戰士，必須沉潛主義之中，為主義繼志，為主義傳道，為主義授業，為主義解惑，所謂繼志，繼承國父遺志，完成國民革命。所謂傳道，實行三民主義，發揚黃埔精神，所謂授業，收復中國失地，復興中華民族，所謂解惑，一個領袖，一個政府，一個主義。」

成渝之忠昭日月

先生說：「今日戰士必須生死於主義之中，生於理智，長於戰鬥，成於艱苦，終於道義。所謂理智，擇善固執，貫徹始終。所謂戰鬥，克服困難，戰勝環境。所謂艱苦，汗血內流，百折不撓。所謂道義，篤信死守，不計成敗利鈍。」

先生說：「今日戰士必須擔負歷史的使命，做時代的先鋒。所謂歷史的使命，就是你們不要忘記，歷史的使命落在你們肩上，祖宗的遺產，交在你們身上，黨國的命運，握在你們手上，先烈的眼睛，釘在你們頭上，所以必須把黨國的責任擔負起來。所謂時代的先鋒，就是你們不要忘記，必須開闢黨國的前途，痛苦的民眾，要你們去拯救，要你們去教化，淪陷的山河，要你們去恢復，要你們去整理，廣大的土地，無盡的寶藏，要你們去保障，要你們去開發。光輝的歷史，幸福的國家，要你們去建設，要你們去創造。」

先生說：「今日戰士，人格重於生命，什麼都可以犧牲，人格不可犧牲，渴不飲盜泉之水，熱不憩惡木之蔭。責任重於權利，什麼都可以讓人，責任不可讓人，當仁不讓，見義勇為。（丙）知識重於虛名，什麼都可以滿足，知識不可滿足，博覽群書，專長一技，不靠情面吃飯，不憑資格賣錢。」

先生說：「今日戰士，不是群眾的乞丐，不是時代的跟班，不是功名利祿的俘虜，不是風花雪月的奴才，不是咬文嚼字的紳士，不是養尊處優的懶漢，不是狼心狗肺的叛徒。」

先生說：「今日戰士，是狂風急浪中的舵手，是懸崖絕壁的車夫，是黑暗時代的明星，是群眾的表率，是人間的神聖，是末世的英雄。」

先生說：「今日戰士，永遠抓緊現實，站穩腳跟，與天爭，與物爭，與艱苦爭，與錯誤爭，與強權暴力爭，以熱力推動時代，以心火點燃文明，惟戰鬥才能做勝利事，惟戰士才能做勝利人。惟青年才能做今日戰士，惟戰士，才是今日的青年。」

從這篇講演中，看出先生一顆光明燦爛的心，是青年導師，先生革命的精神，是青年革命的典型；所以無數的青年圍繞著先生，無數青年學習先生，更有無數青年嚮往先生。共軍拉不走一個青年，青年樂意跟隨先生；共敵煽動不起來青年，青年和先生樂意站在一起。當時西南聯大學生要去延安，到西安後，不再去延安了；先生的忠肝赤膽吸引住青年，當時西北半壁山河穩如泰山，日寇既不敢渡黃河，亦不敢叩潼關；共敵宣傳煽動既失效，又不敢逾越封鎖線。旺盛的士氣，無尤無怨的民心，安定的環境，樸實無華的社會，至今尤為人所懷念，實先生領導青年之成效也。

長期抗戰國策既定，國軍始獲重新部署，宗南先生率師移節關中。擔任抗戰與防共兩大任務。十餘年來，先生所訓練之青年及戰鬥部隊達三十餘萬人，防務擴至豫、冀、晉、陝、甘、新六省，成為長期抗日戰鬥力量之源泉，封鎖共敵之三千餘里之長城。三十三年雲南戰事告急，先生所率五十七軍空運昆明，參加遠征軍作戰，四十二軍復開新疆增防。三十四年秋華北局勢吃緊，三十四集團軍奉命由晉入冀。

三十六年三月十九日，先生親率部隊克服延安，喧赫中外之「赤都」，曲終人散，國際觀感為之一新，因憶洛川一夕之作戰會議，即決定共敵瓦解之命運，先生用兵之神速，作戰之英勇功在黨國，永垂青史。

三十八年冬（十一月三十日），共敵劉伯承攻陷重慶，率第三第五兵團與林彪所部，分道西犯。共軍賀龍所率之十八、十九兩兵團復由陝南南下，於十二月十二日破陽平關，十五日陷廣元，南犯劍門梓潼，而林彪之十五兵團亦由貴州畢節兼程向川西急進，企圖重重包圍成都。盤據灌縣茂縣之鄧錫侯、劉文輝兩逆，復於十二日通電叛變。郭汝瑰在敘瀘倒戈附逆，會合共軍陷樂山，竄彭山，強渡岷江，指向新津。在此危難緊急之際，宗南先生奉命保衛中樞，加緊部署，由陝南下之軍，晝夜兼程趕到成都附近僅六萬餘人，敵則十倍於我，眾寡懸殊，腹背包圍，左翼川軍蜂起叛亂，右翼友軍相繼覆滅，先生處此空前危局，不聲不響，苦力撐持，浴血苦戰，死守成都近郊，新津機場爭奪戰三進三出，保護中樞安全撤退，保衛領袖安全移節，先生可謂禁得起考驗，撐得住危局，先生衛道之典型永存人間，先生愛國家愛領袖之赤膽忠忱，照耀日月，先生為最後撤退大陸之一將領，應當是反攻登陸，把青天白日滿地紅的國旗插上南京城的第一人，嗚呼，不幸先生撒手西去矣！先生未竟之志，留待先生薰陶感染之青年，將繼其志而努力完成之。

作者為俄文專家，曾任國大代表，在大陸、台灣各大專院校任教數十年，著作甚豐。楊爾瑛（民國五十一年撰）

胡先生的軍人本色

如果「本色」二字的涵義是「真實」；「質樸」是「表裏一致」；「始終如一」是「不偽裝」；「不文飾」是「表現性格的本質」，則胡先生便是具有這種本色的一個典型。

他對人、對事、都是求「真」、求「實」，他為人質樸無華，表裡一致；他的性格，坦率爽朗，既不知道「偽裝」，亦不知道「文飾」；他的處世原則，不止是「多做事、少說話」，簡直是「只做不說」；不但不諉卸責任，而且勇於承擔責任，對青年後進，肯照顧，肯提拔；但於照顧提拔之中，從不阿私徇情。徐先麟（民國五十一年撰）（待續）