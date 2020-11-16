美國總統川普法律戰勝算不大，台灣川粉卻仍死忠支持，美國大選作票假訊息的頻率與數量，如果美國第一，台灣恐怕第二，足見台灣川迷入戲太深。

民進黨政府枉顧川普許多政策違背台灣利益，卻仍緊抱其大腿，養出一票川粉。禍不單行，中、日、韓、澳與東協國家簽訂RCEP，足見日本經濟靠向大陸，綠營親日派被狠狠打臉。

眾所周知，川普與其貼身幕僚皆是保守派，甚至有些立場是極端保守，反全球化、反移民、反同志，假新聞一詞也是川普上台後流行，但美國主流媒體論證，假新聞的製造者，就是川普本人。

說穿了，除了反中以外，川普根本就是反普世價值，但對民進黨而言，即便川普其他作為，包括反防疫，不鼓勵戴口罩，跟民進黨創黨價值、防疫政策相反，只要反中一味相投，就夠了。

RCEP簽署雖然是預料之中，但川普偏執反中，替簽署踢進臨門一腳，亞太國家都知道，未來要走不一樣的路。

台灣貼著川普走了4年，世衛沒加入、其他國際組織沒加入、邦交國斷了幾個、中梵朝建交邁進等，美國老大哥除了口頭聲援，熱情可感，卻不見實效，現在連綠營口中最友好的日本，都跟大陸啟動零關稅，深化經濟合作，日粉情何以堪。

我們是小國，如同中小企業，為避免被大吃小，就要尋求公平的遊戲規則，最好方法是國際合作，我們卻反其道而行，跟隨毀滅國際合作與誠信的川普主義走了4年，最後得到了什麼？